'मौका मिला था आपको लेकिन ...", Wiaan Mulder को ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था ? जोस बटलर ने दिया जवाब

Wiaan Mulder did not break Brian Lara's 400 run record: वियान मुल्डर (Wiaan Mulder) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन नाबाद 367 रन की पारी खेली लेकिन टीम की पारी को 626 रन पर घोषित कर दिया जबकि वह लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 34 रन पीछे थे. वियान मुल्डर ने दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, ‘‘सबसे पहले मुझे लगा कि हमारे पास पर्याप्त रन हैं और हमें गेंदबाजी करने की जरूरत है. दूसरा, ब्रायन लारा एक दिग्गज हैं. उनके कद का व्यक्ति यह रिकॉर्ड बनाए रखने का हकदार है. मुल्डर के इस जेस्चर की तारीफ हो रही है. वहीं, इंग्लैंड के दिग्गज जोस बटलर (Jos Buttler) ने वियान मुल्डर के रिकॉर्ड न तोड़ने पर रिएक्ट किया है. For The Love Of Cricket के पॉडकास्ट पर बात करते हुए बटलर ने मुल्डर के जेस्चर को अविश्वसनीय करार दिया है.

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, "यह अविश्वसनीय है, खासकर उस स्कोर पर टीम की घोषणा करना. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रायन लारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, है न? दो बार 375 और फिर मैथ्यू हेडन के 380 को तोड़कर 400 रन बनाए. तो यह उनका अविश्वसनीय प्रयास था, लेकिन मुझे लगता है कि वियान मोल्डर को आगे खेलना जारी रखना चाहिए था. "

बटलर ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, यह वैसा नहीं था कि मैच जल्दी खत्म करना था. खेल पूरी तरह आपके फेवर में था. उस समय केवल 680 या कुछ और रन बने थे. ऐसा नहीं है कि वे 900 रन बना चुके थे. और यह सिर्फ इसके लिए बल्लेबाजी कर रहे थे. मुझे लगता है कि जब भी आप इस तरह के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हैं तो आपको इसके लिए जाना चाहिए."

बटलर ने कहा, "मुझे पता है कि उन्होंने कहा कि "ऐसे रिकॉर्ड महान खिलाड़ियों के लिए होते हैं. इस तरह की बातें दिग्गजों के लिए होती हैं और जाहिर है कि इस तरह की बातें कहना बहुत सम्मानजनक और सम्माननीय है, लेकिन आप जानते हैं, इसका सारा श्रेय उन्हें जाता है.. आपने इतने रन बनाए हैं. आप इतनी दूर आ गए हैं और हां, यह बहुत संदिग्ध है कि आपको फिर से उस रास्ते पर चलने और 400 रन बनाने और महान ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलेगा. इसलिए, मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था."