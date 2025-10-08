Prithvi Shaw vs Musheer Khan: पृथ्वी शॉ अपने पुराने साथी मुशीर खान को क्यों मारने दौड़े, ये है असली वजह

- मुंबई और पुणे के बीच अभ्यास मैच में पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच बल्लेबाजी के बाद झड़प हुई थी
- पृथ्वी शॉ मुशीर खान की गेंद पर कैच आउट होने के बाद गाली-गलौज के कारण भड़क गए थे
- शॉ ने मुशीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और बल्ला लेकर उनकी तरफ बढ़े थे
Why Prithvi Shaw grabbed Musheer Khan's collar: मुंबई और पुणे के बीच खेले गए एक अभ्यास मैच में पृथ्वी मुंबई टीम के खिलाड़ी से भिड़ गए. शॉ पहले मुंबई की तरफ से खेला करते थे. मुशीर खान द्वारा 220 गेंदों पर 181 रन बनाने वाले शॉ का विकेट लेने के बाद खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई। जैसे ही बल्लेबाज मैदान से बाहर गया, पुणे के कुछ खिलाड़ियों ने उन पर गाली-गलौज की. शॉ भी गाली-गलौज के बाद मुशीर की ओर बल्ला लेकर आगे बढ़े. अन्य खिलाड़ियों और अंपायरों ने बीच-बचाव किया. अब इस लड़ाई के पीछे की असली वजह सामने आई है. यह झड़प तब हुई जब शॉ मुशीर खान की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में डीप फाइन लेग पर कैच आउट हो गए. मुंबई के खिलाड़ियों के साथ कुछ देर के लिए तनाव बढ़ गया, लेकिन अंपायर ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और शॉ को मैदान से बाहर जाने दिया. पहले दिन स्टंप्स तक महाराष्ट्र का स्कोर तीन विकेट पर 430 रन था.
आखिर क्यों हुई लड़ाई
क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, मुशीर ने पृथ्वी शॉ को "थैंक यू" कहकर स्लेजिंग की. इस विदाई से शॉ भड़क गए और उन्होंने मुशीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और मुंबई के इस खिलाड़ी पर बल्ला भी घुमाया. महाराष्ट्र टीम के कप्तान अंकित भावने ने कहा, "यह एक अभ्यास मैच है. वे सभी पूर्व टीम के साथी हैं. ऐसी बातें होती रहती हैं. अब सब ठीक है और कोई समस्या नहीं है. " हाल ही में मुंबई से महाराष्ट्र में आए शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 111 रन बनाकर नई टीम के साथ अपने इरादे का संकेत दे दिया था.
पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए पांच टेस्ट, छह वनडे और एक टी20 मैच खेला. वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में भी पिछले साल उनका प्रदर्शन थोड़ा बिगड़ गया। इसके बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम में अपनी जगह खो दी. इसके बाद उन्होंने टीम बदल दी. उन्होंने मुंबई से एनओसी ले ली है और आगामी सीजन में पुणे का प्रतिनिधित्व करेंगे.
इस मुद्दे पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई बयान जारी नहीं किया है. इसे अति उत्साही खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प बताकर मामले को कमतर आंका जा रहा है. शॉ ने इससे पहले 140 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और दिन का खेल समाप्त होने तक 181 रन बनाए, जिससे महाराष्ट्र ने पुणे में खेले जा रहे मैच के पहले दिन 400 का आंकड़ा पार किया. पृथ्वी शॉ पहले भी विवादों की वजह से चर्चा में रहे हैं.
