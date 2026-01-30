विज्ञापन
विराट कोहली ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों हुआ डीएक्टिवेट, जानें क्या हो सकती है वजह

Virat Kohli's Instagram account suddenly disappears: विराट कोहली का इंस्टाग्राम हैंडल, जिसके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अचानक गायब हो गया है. इस बीच, फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्होंने इसे खुद डिलीट किया है या किसी और वजह से इसे सस्पेंड किया गया है.

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों हुआ डीएक्टिवेट, जानें क्या हो सकती है वजह
  • विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अचानक हटा दिया है जिससे उनके फैंस काफी हैरान हैं
  • कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे मैच में शानदार सेंचुरी लगाई थी जिससे फैंस खुश थे
  • सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोहली ने अपने One8 ब्रांड के रीब्रांडिंग के लिए इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया है
Why Is Virat Kohli's Instagram Account Not Visible: भारत के सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल हटा दिया है जिसको लेकर फैन्स हैरान हैं. फैन्स को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर कोहली ने ऐसा क्यों किया है.बता दें कि हाल ही में विराट कोहली ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में शानदार सेंचुरी लगाकर माहौल बना दिया था. इसके बाद, फैंस उनके फॉर्म में लौटने का जश्न मना रहे थे, और वे IPL और वनडे कैलेंडर में उनके अगले मैचों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. लेकिन ऐसा लगता है कि अब बात मैदान से हटकर कहीं और चली गई है.

विराट, जो अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ जीना पसंद करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपने फैंस से जुड़े हुए हैं.  हालांकि, उनका इंस्टाग्राम हैंडल, जिसके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अचानक गायब हो गया है, जिससे फैंस कन्फ्यूज हो गए हैं.  ऐसे में आखिर कोहली ने ऐसा क्यों किया इसको लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही है. 

क्या हो सकती है वजह

सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली ने एजिलिटास के साथ अपने आने वाले One8 ब्रांड को लेकर हाइप बनाने के लिए शायद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है और PUMA से अलग होने के बाद ब्रांड रीलॉन्च के साथ जल्द ही वापसी कर सकते हैं.

हालांकि विराट कोहली का इंस्टाग्राम हैंडल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन X पर उनकी मौजूदगी बरकरार और एक्टिव है. क्रिकेटर की X प्रोफ़ाइल पूरी तरह से दिख रही है, और उनका लेटेस्ट पोस्ट 23 जनवरी, 2026 को आया था, जब उन्होंने बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को उनके रिटायरमेंट पर बधाई दी थी. उनकी X टाइमलाइन पर इंस्टाग्राम का कोई ज़िक्र नहीं है.  इस बीच, सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें टैग करके क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट आइकन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. 
इससे पहले भी फैन्स को कर चुके हैं कंफ्यूज

दरअसल, यह पहला मौका नहीं है जब कोहली अपने फैन्स को कंफ्यूज करते रहे हैं. इससे पहले कोहली ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि "वास्तव में आप केवल तभी फेल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं".

कोहली का यह पोस्ट भी खूब वायरल हुआ था. लेकिन बाद में आखिरकार खुद कोहली ने इस पोस्ट की सच्चाई बताई थी और एक और पोस्ट काफी समय के बाद पोस्ट किया था जो एक विज्ञापन निकला था. ऐसे में फैन्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोहली का यह नया अंदाज किसी विज्ञापन के लिए ही है.

ये भी पढ़ें- एक इंस्टाग्राम पोस्ट से विराट कोहली कमाते हैं इतने करोड़ रुपये

इंस्टा पर सबसे मशहूर हस्ती हैं कोहली

विराट कोहली का इंस्टाग्राम से दूर रहना खासकर हैरान करने वाला है, क्योंकि वह इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रोफेशन के भारतीयों में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं सैकनिल्क के अनुसार, उनके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियाई भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रद्धा कपूर और प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसी हस्तियों से आगे हैं.  इस बीच, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट लंबे समय से एक ऐसी जगह रहा है जहां वह अपनी ट्रेनिंग, अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ पारिवारिक पल, ब्रांड कोलैबोरेशन, और मोटिवेशनल मैसेज, और भी बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं. 

अब कब मैदान पर दिखेंगे कोहली

कोहली अब मैदान पर जुलाई में नजर आएंगे, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज होने वाला है. 

Virat Kohli, Cricket, India
