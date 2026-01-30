विज्ञापन
ठंड बन रहेगी आफत या मिलेगी राहत? बारिश-बर्फबारी और कोहरा-शीतलहर को लेकर क्‍या है IMD का अनुमान

आईएमडी के अनुसार, 30–31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

  • IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा.
  • जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 फरवरी को बारिश और मैदानी इलाकों में घना कोहरा बना रहने की संभावना है.
पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय रहने के कारण आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने यह अनुमान जताया है. साथ ही मैदानी इलाकों में घना कोहरा और कुछ राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. 

आईएमडी के अनुसार, 30–31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. साथ ही इन इलाकों में 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की आशंका है. 

मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान

  • मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1 फरवरी को बारिश हो सकती है.
  • राजस्थान में 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.
  • इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1 और 2 फरवरी तथा छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 
  • आईएमडी के अनुसार 4 से 11 फरवरी के बीच भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां सामान्य से अधिक रह सकती हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. 

इन इलाकों में दिखेगा कोहरे का कहर

  • उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक सुबह और रात के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. 
  • इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है.
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी तक कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है. 
  • घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. 
शीतलहर और पाला पड़ने की भी चेतावनी

आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 30 और 31 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीतलहर चल सकती है. वहीं उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को पाले पड़ने का अनुमान है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. 

हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 4 से 11 फरवरी के दौरान देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर चलने की संभावना कम है. इस दौरान न्यूनतम तापमान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सामान्य से 2–3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जबकि पूर्वी भारत में यह सामान्य से 2–4 डिग्री कम रह सकता है. 

आईएमडी के अनुसार देश के मैदानी इलाकों में हाल के दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य डिग्री से नीचे बना हुआ है. आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में पहले तापमान में हल्की बढ़ोतरी और फिर गिरावट देखने को मिल सकती है. 
 

