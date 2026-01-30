विज्ञापन
चौकिएगा मत! एक इंस्टाग्राम पोस्ट से विराट कोहली कमाते हैं इतने करोड़ रुपये, अकाउंट गायब होने से फैंस हैरान

Virat Kohli Instagram Account Suspended: विराट के अकाउंट का अचानक नजर न आना फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या विराट ने खुद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है.

Virat Kohli Income From Instagram Account Suspend: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी करोड़ों के खेल के बादशाह हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करीब 14 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. उनका बेस रेट लगभग 9 करोड़ रुपये से शुरू होता है, जो ब्रांड, रीच और कैंपेन के हिसाब से बढ़ता चला जाता है. इसी वजह से जब विराट का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हुआ, तो फैंस ही नहीं बल्कि ब्रांड्स की भी धड़कनें तेज हो गईं. 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस अकाउंट को भारत में सोशल मीडिया कमाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है.

इंस्टाग्राम पर भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी

विराट कोहली फिलहाल इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं. उनकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी करोड़ों रुपये की वैल्यू रखती है. यही कारण है कि उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होना केवल एक सोशल मीडिया इवेंट नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेस इश्यू के तौर पर देखा जा रहा है.

ग्लोबल लेवल पर भी विराट का दबदबा

दुनिया के टॉप इंस्टाग्राम अर्नर्स की लिस्ट में विराट कोहली शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं. इस लिस्ट में वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के साथ नजर आते हैं. जहां रोनाल्डो एक पोस्ट के लिए 25 करोड़ रुपये से ज्यादा लेते हैं, वहीं विराट भी 14 करोड़ रुपये के साथ टॉप 20 में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

अकाउंट गायब होने से मची हलचल?

विराट के अकाउंट का अचानक नजर न आना फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या विराट ने खुद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट अपने One8 ब्रांड के नए लॉन्च और Puma से अलग होने के बाद री-ब्रांडिंग की तैयारी में हैं. माना जा रहा है कि यह कदम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

X पर है विराट की मौजूदगी

इंस्टाग्राम पर सस्पेंस के बीच विराट कोहली X (पहले ट्विटर) पर पूरी तरह एक्टिव हैं. वहां उनकी प्रोफाइल सामान्य रूप से दिखाई दे रही है और हालिया पोस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को लेकर उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है.

India, Virat Kohli, Cricket
