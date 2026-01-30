विज्ञापन
Gold Price Fall: लो भाई... चांदी के बाद सोना भी धड़ाम! 7,000 गिर गए दाम? 30 जनवरी, 2026 को गोल्‍ड-सिल्‍वर रेट

Gold Prices Fall: सुरक्षित निवेश (safe-haven) की मांग और मुनाफावसूली के बीच पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई और फिर भारी गिरावट के उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद पीली धातु (सोने) की कीमतों में यह नरमी आई है.

चांदी के साथ-साथ सोना भी गिरा (Gold Crash news, Silver Crash news, Gold and Silver Crash)

Gold Crash News: कमोडिटी मार्केट में ये आखिर हो क्‍या रहा है! सोने-चांदी के भाव में काफी उथल-पुथल मची हुई है. एक ही दिन में सोना-चांदी रिकॉर्ड हाई भी बना रहा और फिर रिकॉर्ड गिरावट भी देखी जा रही है. 4 लाख के करीब पहुंची चांदी में अचानक गुरुवार को बहुत बड़ी गिरावट देखी गई और कीमतें 65 हजार रुपये तक गिर गई. चांदी के बाद अब सोने के दाम में भी गिरावट देखी गई है. हाजिर सोने के भाव में 0.5 फीसदी की गिरावट देखी गई है. 

शुक्रवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. सुरक्षित निवेश (safe-haven) की मांग और मुनाफावसूली के बीच पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई और फिर भारी गिरावट के उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद पीली धातु (सोने) की कीमतों में यह नरमी आई है. इन्‍वेस्टिंग डॉट कॉम के मुताबिक, हाजिर सोना (Spot Gold) 0.5% गिरकर 5,342.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. हालांकि अप्रैल के लिए सोना वायदा (Gold Futures) 0.3% के बदलाव के साथ 5,365.39 डॉलर प्रति औंस हो गया. 

सोना करीब 7,000 गिरा

शुक्रवार सुबह 9:15 बजे सोने के दाम में करीब 7,000 रुपये की गिरावट देखी गई.  5 फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने का भाव 1,62,000 रुपये/10 ग्राम है, जो पिछले बंद भाव से 7403 रुपये या लगभग 4.37% की गिरावट दर्शाता है. आज 30 जनवरी 2026 की सुबह 9:05 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट 1,67,899 रुपये पर खुला था, जबकि पिछला बंद भाव 1,69,403 रुपये रहा था.

गिरावट के बावजूद कीमतें उफान पर 

सोने की कीमतों में हल्‍की गिरावट के बावजूद, कीमतें ऊंची बनी हुई है, जिसने जनवरी को शानदार महीना बना दिया है. जनवरी में सोने ने करीब 24% की बढ़त जोड़ी है.  हाजिर सोना इस महीने लगभग 24% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और ये 1980 के दशक के बाद से अपनी सबसे अच्छी मासिक बढ़त की ओर बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर चांदी इस महीने 62% से अधिक की बढ़त हासिल करने की ओर अग्रसर है.

जनवरी के दौरान सोने की कीमत में करीब 1,000 डॉलर प्रति औंस का इजाफा हुआ, क्योंकि सुरक्षित निवेश की होड़ में यह सबसे आगे रहा. दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच खींचतान ने धातुओं और भौतिक संपत्तियों (physical assets) के लिए सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ा दिया.

इस हफ्ते भारी उतार-चढ़ाव 

शुक्रवार को गिरावट के बाद, गुरुवार को बुलियन की कीमतें करीब 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं. ये उछाल उन रिपोर्टों के बाद आया था जिनमें संकेत दिया गया था कि अमेरिका, ईरान पर और अधिक हमलों की योजना बना रहा है, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग तेजी से बढ़ी थी.

इस सप्ताह भारी उतार-चढ़ाव देखने के बाद शुक्रवार को अन्य कीमती धातुओं की कीमतों में भी ठंडक रही. हाजिर चांदी (Spot silver) 1% गिरकर 114.0470 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जो गुरुवार के रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई है. वहीं, हाजिर प्लैटिनम लगभग 2% गिरकर 2,600 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 

सोने की कीमत सर्राफा बाजार में 1,78,860 रुपये/10 ग्राम के भाव बिक रहा है. 22 कैरेट गोल्‍ड 1,63,960 रुपये/10 ग्राम के भाव बिक रहा है. ग्‍लोबल स्‍तर पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच डॉलर में आई तेज गिरावट का फायदा भी धातु बाजारों को मिल रहा है. साथ ही, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने भी कीमतों को समर्थन दिया. चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम की कीमतों में भी खरीदारी का जबरदस्त माहौल रहा, जिसमें जनवरी में चांदी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा.  

