IND vs PAK: भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद प्रेजेंटेशन से क्यों रहे नदारद पाकिस्तानी कप्तान, कोच ने बताया

Mike Hesson on Why did Salman Agha skip post-match presentation: पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन (Mike Hessonने भी हैंडशेक विवाद पर अपनी राय दी और प्रेजेंटेशन में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की अनुपस्थिति पर सफाई दी. उन्होंने संकेत दिया कि उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा से इनकार करना एक बड़ी वजह रही थी. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पहली गेंद फेंके जाने से पहले, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान ने टॉस के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. टॉस के दौरान, न तो कप्तान ने आंख मिलाई और न ही हाथ मिलाने की पहल की . वहीं. जब भारत ने मैच जीता तो भारतीय बल्लेबाज सूर्या और शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए थे. वहीं, मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो पाकिस्तानी कप्तान नदारद थे. (Mike Hesson on IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)

भारत के इस रुख को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों से जोड़ा जा रहा है, जिसमें 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था. (Why Salman Agha skip post-match presentation)

पाक कोच हेसन ने सलमान की अनुपस्थिति पर चुप्पी तोड़ी और इस बात पर निराशा व्यक्त की कि जब उनकी टीम ने पारंपरिक हाथ मिलाने की कोशिश की, तो भारत ने ऐसा करने से परहेज़ किया . हेसन ने मैच के बाद हुई इस घटना के लिए सलमान की अनुपस्थिति को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत ज़रूर दिया.

हेसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे. हम निश्चित रूप से निराश हैं कि हमारे विपक्षी टीम ने ऐसा नहीं किया. हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए थे, लेकिन वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे. मैच का इस तरह खत्म होना निराशाजनक था. हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बस यही मैच का अंत था. " (India and Pakistan clash over handshakes at Asia Cup)

पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के भारत के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए, सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सरल संदेश दिया और कहा, "मुझे लगता है कि जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से आगे होती हैं."