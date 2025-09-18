सुबह खाली पेट शीशम की पत्ती खाने से क्या होता है? शीशम के पत्ते से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जानें यहां

Shisham ke patte kitne din khana chahiye : आयुर्वेद में शीशम के पेड़ को सेहत का खजाना माना गया है. ये सिर्फ एक आम पेड़ नहीं बल्कि ऐसा प्राकृतिक उपहार है जिसमें अनगिनत औषधीय गुण छिपे हैं. शीशम के पत्ते, छाल और बीज सेहत को बेहतर बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल किए जाते हैं. चाहे बात हो पेट की गड़बड़ी (Digestion Problems), शरीर में खून की कमी (Anemia Treatment) या फिर चेहरे और स्किन से जुड़ी परेशानी (Skin Care), शीशम हर जगह कारगर माना गया है. खास बात यह है कि ये फायदे आपको घर बैठे, बिल्कुल प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से मिल सकते हैं. यही वजह है कि शीशम को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी की तरह खास जगह दी गई है.

शरीर में पित्ती उछल आए तो क्या करना चाहिए?

शीशम के पत्ते से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

शीशम के पत्ते एनीमिया, पेट की जलन, त्वचा रोग जैसे फोड़े-फुंसी और खुजली, पेशाब संबंधी समस्याएं (जैसे जलन या रुक-रुक कर आना) और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में बेहद फायदेमंद हैं. यह घाव भरने, बालों को मजबूत बनाता है और सुजाक (गोनोरिया) का उपचार करने में भी इस्‍तेमाल क‍िया जाता है.



सुबह खाली पेट शीशम की पत्ती खाने से क्या होता है?

अगर आप सुबह खाली पेट शीशम के पत्तों का सेवन पाचन में सुधार करता है. यह पेट की जलन और अपच को भी काफी हद तक कम करता है. वहीं दस्त से राहत भी काफी हद तक द‍िलाता है. इसके अलावा ये स्‍क‍िन संबंधी समस्याओं को दूर करने और एनीमिया (खून की कमी) में भी फायदेमंद माना गया है.



पत्तों का सेवन कैसे किया जाता है?



रोजाना शीशम की पत्तियों को चबाकर खाने से सेहत को कई गुणकारी फायदे म‍िलते हैं. इसके अलावा गर्मियों के मौसम में पुदीने के पत्ते को पानी में डालकर रख दें और फिर इस पानी को पीएं। इससे शरीर तरोताजा और हाइड्रेटेड रहता है।



मासिक धर्म में शीशम के पत्तों के क्या फायदे हैं?

मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं जैसे कि अत्यधिक प्रवाह, दर्द, ऐंठन और अनियमितता में शीशम के पत्ते फायदेमंद होते हैं. शीशम के पत्ते हार्मोनल संतुलन बनाने, मूड स्विंग को कम करने और माहवारी के दौरान होने वाली थकान और अन्य मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं. शीशम के पत्तों का रस या काढ़ा, मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से इन समस्याओं में आराम मिल सकता है.

पेट के लिए शीशम (Shisham For Stomach)

शीशम के पत्तों का रस या काढ़ा पीने से गैस, जलन और अपच जैसी परेशानी कम होती है. इसे लेने से खाना अच्छे से पचता है और पेट हल्का लगता है.

मुंह की गंदगी और बदबू दूर (Shisham For Oral Health)

शीशम के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और सूजन से लड़ते हैं. इसका इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन, छाले और सांसों की बदबू में राहत मिलती है.

खून की कमी में असरदार (Shisham For Low Blood)

शीशम के पत्तों का रस आयरन से भरपूर होता है. इसे पीने से खून की कमी दूर हो सकती है और शरीर में थकान या कमजोरी कम महसूस होती है.

खून साफ और ताकतवर बनाए (Shisham For Blood Flow)

अगर शरीर में खून सही तरीके से नहीं दौड़ रहा हो तो शीशम फायदेमंद हो सकता है. इसके पत्तों का रस दही और चीनी के साथ पीने से खून साफ रहता है और शरीर में ताकत भी बढ़ती है.

स्किन प्रॉब्लम्स में मददगार (Shisham For Skin Problems)

शीशम के पत्तों का लेप चेहरे या शरीर पर लगाने से मुंहासे, फोड़े-फुंसी और खुजली जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं. ये घाव भरने में भी मदद करता है और जलन को शांत करता है.

बॉडी की ताकत बढ़ाए (Shisham For Immunity)

शीशम में मौजूद गुण शरीर की ताकत बढ़ाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत करते हैं. इसे लेने से सर्दी-जुकाम जैसी आम परेशानियों से बचाव हो सकता है.

क्यों है शीशम खास (Why Shisham Is Special)

शीशम का पेड़ सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. चाहे पेट की दिक्कत हो, खून की कमी, स्किन प्रॉब्लम्स या कमजोरी- शीशम के पत्तों और उसके नुस्खों का इस्तेमाल करने से आराम मिल सकता है