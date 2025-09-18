बिहार की चुनावी बिसात में बीजेपी के 'चाणक्य', पटना में आज 10,000 साधु-संतों से मिलेंगे

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं. वह आज रोहतास और बेगूसराय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ग्राउंड प्‍लान तैयार करेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है. बीजेपी के चाणक्‍य कहे जाने वाले अमित शाह भी अब ग्राउंड में उतर गए हैं. बीजेपी ने बिहार के लिए रणनीति तैयार कर ली है. अब बस उस पर काम शुरू करना है.

बीजेपी ने अपने चाणक्‍य को ग्राउंड में उतारा

अमित शाह बुधवार देर शाम अमित शाह पटना पहुंचे. आज अमित शाह रोहतास के डेहरी और बेगूसराय में दो अहम बैठकों में शामिल होंगे. अमित शाह इन दोनों जगहों पर होने वाले बैठकों में उस क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे. चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे. बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनाव से संबंधित कई टिप्स भी देंगे. अमित शाह की रणनीति की काट अभी तक विपक्ष नहीं तलाश पाया है. ऐसे में बीजेपी ने फिर अपने चाणक्‍य को चुनावी मैदान में उतार दिया है.

बिहार के लिए ये है बीजेपी की रणनीति

बिहार चुनाव को लेकर इस बार महागठबंधन काफी जोर लगा रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव तक पिछले काफी समय से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं. सत्‍ता विरोधी लहर चलाने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अब उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है. बीजेपी ने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटे हैं. गुरुवार को अमित शाह दो क्षेत्रों की बैठक में शामिल होंगे. अमित शाह की डेयरी वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, पूर्वी गया, पश्चिमी गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य के साथ-साथ बीजेपी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे.

10,000 हिंदू साधु-संतों के साथ करेंगे बैठक

अमित शाह 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले भाजपा के 'घर-घर संपर्क अभियान' के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे. पटना में लगभग 8,000 से 10,000 हिंदू साधु-संतों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे. बेगूसराय वाली बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेरपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में चुनावी तैयारी और सीटवार संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा होगी.



