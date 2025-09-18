विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार की चुनावी बिसात में बीजेपी के 'चाणक्य', पटना में आज 10,000 साधु-संतों से मिलेंगे

Amit Shah Bihar Visit: बीजेपी ने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटे हैं. गुरुवार को अमित शाह दो क्षेत्रों की बैठक में शामिल होंगे. अमित शाह की डेयरी वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, पूर्वी गया, पश्चिमी गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य के साथ-साथ बीजेपी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार की चुनावी बिसात में बीजेपी के 'चाणक्य', पटना में आज 10,000 साधु-संतों से मिलेंगे
बिहार चुनाव के लिए रणनीति बनाने पहुंचे बीजेपी के चाणक्‍य
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे.
  • अमित शाह बिहार चुनाव के लिए पार्टी के पांच क्षेत्रों में बांटे गए जिलों में से 2 में बैठकें कर फीडबैक लेंगे.
  • बीजेपी ने बिहार में मतदाताओं तक पहुंचने हेतु घर-घर संपर्क अभियान 18 से 25 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं. वह आज रोहतास और बेगूसराय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ग्राउंड प्‍लान तैयार करेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है. बीजेपी के चाणक्‍य कहे जाने वाले अमित शाह भी अब ग्राउंड में उतर गए हैं. बीजेपी ने बिहार के लिए रणनीति तैयार कर ली है. अब बस उस पर काम शुरू करना है. 

बीजेपी ने अपने चाणक्‍य को ग्राउंड में उतारा 

अमित शाह बुधवार देर शाम अमित शाह पटना पहुंचे. आज अमित शाह रोहतास के डेहरी और बेगूसराय में दो अहम बैठकों में शामिल होंगे. अमित शाह इन दोनों जगहों पर होने वाले बैठकों में उस क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे. चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे. बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनाव से संबंधित कई टिप्स भी देंगे. अमित शाह की रणनीति की काट अभी तक विपक्ष नहीं तलाश पाया है. ऐसे में बीजेपी ने फिर अपने चाणक्‍य को चुनावी मैदान में उतार दिया है.  

Latest and Breaking News on NDTV

बिहार के लिए ये है बीजेपी की रणनीति 

बिहार चुनाव को लेकर इस बार महागठबंधन काफी जोर लगा रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव तक पिछले काफी समय से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं. सत्‍ता विरोधी लहर चलाने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और अब उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है. बीजेपी ने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटे हैं. गुरुवार को अमित शाह दो क्षेत्रों की बैठक में शामिल होंगे. अमित शाह की डेयरी वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर,  पूर्वी गया, पश्चिमी गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य के साथ-साथ बीजेपी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे. 

10,000 हिंदू साधु-संतों के साथ करेंगे बैठक

अमित शाह 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले भाजपा के 'घर-घर संपर्क अभियान' के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे. पटना में लगभग 8,000 से 10,000 हिंदू साधु-संतों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे. बेगूसराय वाली बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेरपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में चुनावी तैयारी और सीटवार संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा होगी. 
 

ये भी पढ़ें :- बिहार के बाद अब दिल्ली में होगा SIR, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amit Shah, Amit Shah Bihar Visit, BJP Bihar Plan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com