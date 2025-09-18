अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, 2 घायल

अमेरिका के दक्षिणी पेन्सिलवेनिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दो अन्य लोग घायल हो गए हैं. वहीं, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया. गवर्नर जोश शापिरो ने कहा, "हम अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा की."

गोलीबारी नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप के पास

उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है, हमें एक समाज के तौर पर काम करने की जरूरत है." अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी फिलाडेल्फिया से लगभग 185 किमी पश्चिम में नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप के क्षेत्र में हुई, जो मैरीलैंड सीमा से ज्यादा दूर नहीं है.