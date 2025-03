कौन होगा भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली ? पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर शशांक सिंह ने बताया

Who will be the next Virat Kohli of Indian cricket: भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली कौन होगा. इस सवाल पर पंजाब किंग्ल के ऑलराउंडर शशांक सिंह ने रिएक्ट किया है. शुभंकर मिश्रा के यू-्ट्यूब चैनल पर बात करते हुए शशांक सिंह ने तीन ऐसे युवा खिलाड़ियों का चयन किया है जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य हो सकते हैं और भारतीय क्रिकेट के अगले विराट कोहली बन सकते हैं. ऑलराउंडर शशांक ने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ को भारत का अगला विराट कोहली माना है. शशांक ने पृथ्वी शॉ को लेकर कहा कि, "देखिए मुझे लगता है कि पृथ्वी के साथ काफी टैलेंट हैं. मैं उसे 12 साल से जानता हूं. यदि वो खुद को फिट कर ले और अपने बेसिक्स पर वापस लौट जाएं तो यकीनन वह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा."

Photo Credit: BCCI

शशांक सिंह ने पृथ्वी को लेकर कहा, "पृथ्वी को मैं बड़ा खिलाड़ी मानता हूं, अगर वो अपने बेसिक्स पर काम करें तो मैं मानता हूं कि उसके करीब कोई नहीं है. मैं उसे 13 साल से जानता हूं. जब मैं मुंबई में उसके साथ खेलता था. मैंने उसके साथ क्लब क्रिकेट साथ में खेले थे. देखिए उसके साथ जो हुआ है मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आखिर क्या हुआ है लेकिन उसका चीजों को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रहा है."

शशांक ने कहा कि, "अभी यदि वो कुछ चीजों को लेकर अपना दृष्टिकोण बदल ले तो यकीनन वह फिर से विश्व क्रिकेट में छा जाएगा. वह यदि खुद को बदल ले तो मेरा मानना है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं. उसे सबसे पहले अपने वर्क एथिक्स को बदलना होगा. थोड़ा फिटनेस हो गया ..डिसिप्लिन हो गया. मझे लगता है कि वो इन चीजों पर काम कर रहा होगा लेकिन यदि वो इन चीजों को और भी अच्छी तरह से करने लगे तो वह और भी बेहतर हो जाएगा".

पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ने आगे ये भी कहा, "अगर कोई मुझे ये बोले कि वो फिटनेस पर काम नहीं करता होगा तो यह गलत है. वह रणजी खेला है, टेस्ट खेला है, टी-20 खेला है. उसने अपनी टीम को भी जीत दिलाई है. ऐसा नहीं है कि वह अपनी फिटनेस पर काम नहीं करता होगा. वह करता होगा लेकिन उसे कुछ बदलाव करने की जरूरत है. अगर वह 11 बजे सो रहा है तो उसे 10 बजे सोना शुरू करना होगा. खाने में कुछ चीजें ठीक करना चाहता है तो वह उसे कर ले. वो भी प्लान कर रहा होगा. हम यहां बैठकर उसे सलाह नहीं दे रहे हैं. लेकिन बात ये है कि वो खुद में अपने बदलाव को स्वीकार्य कर ले तो वह यकीनन बेहतर हो जाएगा."

शशांक सिंह ने आगे कहा कि, "यदि पृथ्वी खुद को बदलकर खेलने लगा तो मैं समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट में उससे बढ़कर कोई नहीं है."

पंजाब किंग्स (PBKS) की पूरी टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नेहाल वढेरा, हरप्रीत बरार, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, मार्को जानसेन, जोश इंग्लिस, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह, कुलदीप सेन, प्रियांश आर्य, एरॉन हार्डी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे