कौन होगा वर्ल्ड क्रिकेट का अगला Fab-4, मोईन अली और आदिल रशीद ने मिलकर की भविष्यवाणी

Moeen Ali and Adil Rashid Picks Next Big Four: वर्ल्ड क्रिकेट के आगला फैब 4 (Fab-4) कौन होगा. इसको लेकर बहस तेज हो गई है. बियर्ड बिफोर विकेट पर बात करते हुए मोईन अली और आदिल रशीद ने वर्ल्ड क्रिकेट के अगले फैब 4 (Fab-4) को लेकर चर्चा की है. इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने भविष्य के Fab-4 खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, हैरी ब्रूक को टॉप 2 में जगह दी है. तो वहीं, मोईल अली ने भारत के यशस्वी जायवाल को भी भविष्य का अगला Fab-4 खिलाड़ी माना है. इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र का भी चयन फैब 4 खिलाड़ियों में किया है. बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए मोईन अली ने जायसवाल को 'लगातार रन बनाने वाली मशीन" करार दिया है.

बता दें कि जायसवाल ने भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल पिचों पर रन बनाए हैं और शानदार पारियां खेली है. इसके अलावा मोईन ने शुभमन गिल की भी भरपूर तारीफ की है. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 755 रन बनाए थे. इसके साथ-साथ मोईन ने माना है कि 'रविंद्र के पास परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने की काबिलियत है और उनके पास हर जगह सफल होने की तकनीक और भूख है."

मोईल अली ने जैकब बेथेल को लेकर भी भविष्य़वाणी की है और माना है कि यदि वो अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखने में सफल रहते हैं तो वो भी भविष्य के Fab-4 का हिस्सा बन सकते हैं.

मोईल अली के अलावा आदिल रशीद ने भी अपने पसंद के फैब 4 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. रशीद के अनुसार हैरी ब्रूक, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल फैब 4 में हैं जो आने वाले समय में विश्व क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे. इंग्लैंड के लेग स्पिनर ने माना है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में वर्ल्ड क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन सकते हैं.