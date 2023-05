कौन हैं विवरांत शर्मा, जिन्होंने रचा इतिहास, बने ऐसा करने वाले IPL के पहले बल्लेबाज़

आईपीएल में पहली पारी में सबसे ज्यादा स्कोर (भारतीय खिलाड़ी)

1. विवरांत शर्मा (SRH)- 61* vs MI, मुंबई इंडियंस, आज

2. स्वप्निल असनोदकर (RR)- 60 vs कोलकाता नाइट राइ़डर्स, जयपुर, 2008

3. गौतम गंभीर (DD) 58* vs राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली, 2008

4. देवदत्त पडिक्कल (RCB) 56 vs सनराइज़र्स हैदराबाद, दुबई, 2020

कौन हैं विवरांत शर्मा?

बता दें कि सनराइज़र्स हैदराबाद के 23 वर्षीय बांए हाथ के बल्लेबाज़ विवरांत शर्मा जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं जिन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में कमाल की बैटिंग करते हुए 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली. घरेलू क्रिकेट में भी विवरांत जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेलते हैं. सनराइज़र्स हैदराबाद की बात करें तो टीम के लिए दोनों ही ओपनर्स मंयक अग्रवाल और विवरांत शर्मा ने तूफानी पारियां खेलीं.