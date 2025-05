पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की दीं शुभकामनाएं, कहा - 'यह पोखरण परीक्षण को याद करने का दिन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह हमारे वैज्ञानिकों के प्रति गर्व और आभार व्यक्त करने तथा 1998 के पोखरण परीक्षणों को याद करने का दिन है. वो हमारे राष्ट्र के विकास पथ में एक ऐतिहासिक घटना थी, विशेष रूप से आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज में.

Best wishes on National Technology Day! This is a day to express pride and gratitude to our scientists and remember the 1998 Pokhran tests. They were a landmark event in our nation's growth trajectory, especially in our quest towards self-reliance.



Powered by our people, India…