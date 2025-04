Vaibhav Suryavanshi: 35 बॉल में 100 रन, वैभव की बल्लेबाजी का फैन हुआ बॉलीवुड, तारीफ में आ रहे ऐसे कमेंट

IPL के मैदान में कल एक ही नाम की चर्चा रही और ये ना है वैभव सूर्यवंशी. 14 साल के बिहार के इस बेटे ने आईपीएल में केवल 35 बॉल पर सेंचुरी मारकर इतिहास रच दिया. वैभव आईपीएल के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ ही वैभव ने युसूफ पठान के 37 गेंद पर शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वैभव अब आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर क्रिस गेल का नाम आता है. गेल ने 30 गेंद पर शतक लगाने का करिश्मा किया है. भले ही वैभव आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं लेकिन टी-20 में उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

वैभव के इस रिकॉर्ड पर उन्हें देशभर से बधाई मिल रही है. एक्टर विवेक ओबरॉय ने लिखा, बूम...दूसरे सबसे तेज शतक. राजस्थान रॉयल्स के इस लड़के ने दिखा दिया है कि उम्र केवल एक नंबर है. इसने साबित कर दिया है कि आपके सपनों को इजाजत या बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता. चाहे तुम्हारा जो भी गेम रहे, किसी भी स्टेज पर हो, इस नाम को याद रखना और इस पल को याद रखना. जाओ अपना इतिहास रचो.

Boom! #vaibhavsuryavanshi . Second fastest IPL hundred EVER.



This kid from Rajasthan Royals just showed everyone that age is just a number.



Hundred off pure fire. Proof that your dreams don't need permission or a birth certificate.

So, whatever your game, whatever your stage,… pic.twitter.com/zCNqoSx2Rj