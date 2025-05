Virat Kohli: रोहित के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने का बनाया मन, जानें BCCI की तरफ से क्या मिली सलाह

Virat Kohli Set To Retire From Test Cricket: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है. जिसके बाद उनके चाहने वाले निराश हैं. लोग अपने चहेते कप्तान के इस निर्णय से अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि विराट कोहली को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय बल्लेबाज ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है. उन्होंने इस मसले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत भी की है. मगर बीसीसीआई के कुछ टॉप अधिकारियों ने एक बार फिर से उन्हें इस फैसले पर सोचने का सुझाव दिया है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के मुताबिक दिग्गज बल्लेबाज ने अपना मन बना लिया है और इस मसले पर बोर्ड को सूचित भी कर दिया है कि वह अब टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ना चाहते हैं. हालांकि, बीसीसीआई के कुछ टॉप अधिकारियों ने उनसे दोबारा इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया है. क्योंकि टीम इंडिया को जल्द ही इंग्लैंड का बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा करना है.

Virat Kohli has told the Indian cricket board that he wishes to retire from Test cricket, but top officials have asked him to reconsider the decision



