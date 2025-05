सेना के कमांडरों को खुली छूट, पाकिस्तान ने सीजफायर समझौता तोड़ा तो बरसेंगे गोले

India-Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर को घोषणा तो हो गई है. लेकिन दोनों देशों की सीमा पर तनाव और मुस्तैदी का माहौल अब भी है. शनिवार को सीजफायर की घोषणा के बाद महज 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक और LoC पर भारी फायरिंग हुई थी. ऐसे में दोनों तरफ की सेनाएं अपनी-अपनी चौकसी बनाए रखी है. इस बीच रविवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वेस्टर्न बॉर्डर के सभी आर्मी कमांडरों के साथ बैठक में साफ निर्देश दिया कि यदि सीजफायर समझौते का तोड़ने वाली कोई कार्रवाई हुई तो उसका माकूल जवाब दिया जाए.

दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमा पर सभी सैन्य कमांडरों को इस बात की हरी झंडी दे दी है कि यदि शनिवार को भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बनी सहमति का उल्लंघन होता है तो वे जवाबी कार्रवाई करें.

भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 10-11 मई 2025 की रात को संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की.

OPERATION SINDOOR



Consequent to the ceasefire and airspace violations on night of 10-11 May 2025, #GeneralUpendraDwivedi, #COAS reviewed the security situation with the Army Commanders of the Western Borders.



The #COAS has granted full authority to the Army Commanders for… pic.twitter.com/kyWGwePqN0