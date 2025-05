'इससे बड़ा कोई कप्तान साबित नही होगा', किसे होना चाहिए भारत का अगला कप्तान, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया 

Who will Replace Rohit Sharma as captain: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अब रोहित के बाद भारत का अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा. इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. बीसीसीआई शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाने के बारे में सोच रहा है. वहीं, अब भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu on India New Test Captain) ने भारत के अगले टेस्ट कप्तान को लेकर बात की है, पूर्व भारतीय ओपनर ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे भारत का अगला कप्तान बनाया जाना चाहिए. बता दें कि बीसीसीआई (BCCI on India Test Captain) ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में भारत के अगले टेस्ट कप्तान को लेकर घोषणा की जाएगी. वहीं, भारत के जून में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. ऐसे में अब सबकी नजर इसी बात है कि भारत का अगला कप्तान कौन होगा.

ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu on Rohit Sharma) ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात की और कहा है कि, " देखिए रोहित के जाने से भारत को झटका लगा है, जाएगा एक बंदा और टीम में अब दो खिलाड़ियों की जरूरत होगी. रोहित की भरपाई एक खिलाड़ी से नहीं हो सकती है. एक ओपनर और एक बेहतरीन कप्तान..तो रोहित के जाने से टीम को अब खिलाड़ियों की दरकार है. "

पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा, "रोहित शर्मा "एक पंथ दो काज" वाले खिलाड़ी थे. अब भारत के इंग्लैंड जाना है, ऐसे में अब भारत की कप्तानी कौन करेगा और ओपनर कौन होगा. इंग्लैंड में इस बार काफी धमाकेदार मैच होने वाली है. भारत को जून में टेस्ट खेलना है, ऐसे में वहां की पिच इस बार ज्यादा खतरनाक होगी".

नवजोत सिंह सिद्धू ने भविष्य के कप्तान को लेकर अपनी राय दी और कहा, "देखिए भारत को एक ऐसे कप्तान की जरूरत होगी जो आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना कर पाए. बुमराह से बड़ा कोई कप्तान नहीं होगा. मेरी समझ में बुमराह एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं. उनसे बड़ा कोई कप्तान नहीं हो सकता है. " (Navjot Singh Sidhu on Jasprit Bumrah)

नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा, "अब सवाल उठता है कि यदि बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा तो उनके वर्क लोड का क्या होगा. बुमराह के वर्क लोड को कैसे मैनेज किया जाएगा. लेकिन उसका भी एक सही इलाज है. मैं कहता हूं कि आप इंग्लैंड 5 तेज गेंदबाजों को ले जाए. जिससे बुमराह को लगातार गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं होगी. भारत के पास इस समय तेज गेंदबाजी की खान है. भारत के पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं. बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को इग्लैंड ले जाए, जिससे भारत के पास इंग्लैंड को जवाब देने का मौका होगा."

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखिए मैं ओपनर के तौर पर केएल राहुल का विकल्प दूंगा. मैं राहुल को जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए देखना चाहता हूं, मेरा जो विकल्प हैं रोहित की जगह बतौर ओपनर केएल राहुल हों. गिल को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वह कप्तान होगा, मैं कह रहा हूं कि गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज कप्तान है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गिल इंतजार कर सकते हैं. लेकिन मैं कप्तान के तौर पर बुमराह का चयन करुंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि गिल भारत के फ्यूचर हैं, वो भारत के लिए काफी नाम कमाने वाले हैं लेकिन इस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया जाना चाहिए, मैं दूसरे ओपनर के तौर पर साई सुदर्शन का चुनाल करुंगा."