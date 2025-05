'ऑपरेशन सिंदूर' की आवाज बने विदेश सचिव विक्रम मिसरी क्यों हो रहे ट्रोल? औवेसी के बचाव ने जीता दिल

भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम की घोषणा के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी की आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच विक्रम मिसरी ने अपने एक्स अकाउंट के पोस्ट प्रोटेक्ट कर दिए हैं. कई आलोचकों ने विक्रम मिसरी की पुरानी तस्वीरें और परिवार के सदस्यों के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां भी की हैं. लेकिन ट्रोलिंग के बीच बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी विक्रम मिसरी के समर्थन में उतर आए हैं. ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए इन ट्रोल्स को तगड़ी लताड़ लगाई है.

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी को हार्ड वर्किंग और ईमानदार डिप्लोमेट बताया है. ओवैसी ने लिखा, 'विक्रम मिसरी एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं. हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, यह याद रखना चाहिए और उन्हें कार्यपालिका या देश चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.'

Mr Vikram Misri is a decent and an Honest Hard working Diplomat working tirelessly for our Nation.

Our Civil Servants work under the Executive this must be remembered & they shouldn't be blamed for the decisions taken by The Executive /or any Political leadership running Watan E… https://t.co/yfM3ygfiyt