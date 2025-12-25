Who is Swastik Samal: कौन हैं विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले स्वास्तिक सामल?

Swastik Samal Double Hundred: ओडिशा के स्वास्तिक सामल ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप-डी मुकाबले में दोहरा शतक लगाया. केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने 169 गेंदों में 8 छक्कों और 21 चौकों के साथ 212 रन की पारी खेली. हालांकि, उनकी यह पारी टीम के काम नहीं आ सकी और ओडिशा ने मुकाबला 5 विकेट से गंवा दिया. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले स्वास्तिक सामल ने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचा है. वह लिस्ट ए क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले ओडिशा के पहले बल्लेबाज हैं. वह ऐसे 14वें भारतीय हैं, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया. जबकि विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगाने वाले आठवें बल्लेबाज हैं.

कौन हैं स्वास्तिक सामल?

27 जुलाई 2000 को ओडिशा के कोरापुट में जन्मे स्वास्तिक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर के 12 मुकाबलों में 34.30 की औसत के साथ 686 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. लिस्ट ए करियर को देखें, तो अक्टूबर 2019 में सामल ने हरियाणा के विरुद्ध लिस्ट ए डेब्यू किया था, लेकिन डेब्यू मैच में भी सिर्फ 12 रन ही बना सके थे. इसके बाद उन्होंने सुधार किया. इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें 52.10 की औसत के साथ 521 रन बनाए. इस दौरान स्वास्तिक ने 1 शतक और 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं.

स्वास्तिक सामल ने फरवरी 2019 में मिजोरम के खिलाफ टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. यह बल्लेबाज अपने करियर में 13 टी20 मुकाबले खेल चुका है, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 362 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में ओडिशा ने 6 विकेट खोकर 345 रन बनाए. इस दौरान स्वास्तिक ने 212 रन की पारी खेली. कप्तान बिप्लब सामंत्रे ने 91 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 100 रन बनाए. इसके जवाब में सौराष्ट्र ने 48.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम के लिए समर गज्जर ने 132 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि चिराग जानी ने 86 रन बनाए. इनके अलावा विश्वराज जडेजा ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

समन गज्जर के शतक से जीता सौराष्ट्र

बुधवार को अलूर के केएससीए क्रिकेट ग्राउंड में हुए मुकाबले में ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 345 रन बनाए. ओडिशा के लिए स्वास्तिक ने 169 गेंदों में 21 चौके और 8 छक्कों के दम पर 212 रन बनाए. उनके अलावा ओडिशा के लिए बिप्लब सामंत्रे ने 91 गेंदों में 7 चौके और तीन छक्कों के दम पर 100 रन बनाए. सौराष्ट्र के लिए अंकुर पनवार ने 3 विकेट झटके. जबकि चिराग जानी ने 2 विकेट झटके.

ओडिशा से मिले 346 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. सौराष्ट्र ने 28 के स्कोर पर ही हार्विक और जय के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर विश्वराज जडेजा और समर गज्जर के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्द्धशतकीय साझेदारी की. इसके बाद प्रेरक माकंड और समर के बीच चौथे विकेट के लिए अर्द्धशतकीय साझेदारी हुई. लेकिन फिर चिराग जानी ने एक छोर संभाला और दूसरा छोर समर ने. इन दोनों ने 7 गेंद रहते ही टीम को जीत दिलाई. हालांकि, टीम सौराष्ट्र जीत की तरफ खड़ी थी, तब चिराज आउट हुए.

