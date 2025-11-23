Senuran Muthusamy: सेनुरन मुथुसामी ने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोक रचा इतिहास, दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल

Who is Senuran Muthusamy: सेनुरन मुथुसामी ने अपने देश के लिए इतिहास रच दिया है. सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ गुवाहटी टेस्ट मैच में एक ऐसी शतकीय पारी खेली है जिसने भारत पर दवाब बना कर रख दिया. सेनुरन मुथुसामी का टेस्ट में यह पहला शतक है, मुथुसामी ने काइल वैरेन के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की, जिसने भारत के गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. मुथुसामी की बल्लेबाजी ने भारत के गेंदबाजों के विफलता का उदाहरण दिया है. बता दें कि मुथुसामी ने शानदार बल्लेबाजी कर एक खास कमाल अपने करियर में कर दिखाया है. '

सेनुरन मुथुसामी का ऐतिहासिक कमाल

सेनुरन मुथुसामी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 50+ स्कोर बनाने वाले चौथे साउथ अफ़्रीकी टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले मार्क बाउचर, ग्रीम स्मिथ और टेम्बा बावुमा ने ऐसा कारनामा बतौर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में किया है.

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 50+ स्कोर बनाने वाले साउथ अफ़्रीकी टेस्ट बैट्समैन

मार्क बाउचर

ग्रीम स्मिथ

टेम्बा बावुमा

सेनुरन मुथुसामी

अश्विन की चौंके

सेनुरन मुथुसामी की बल्लेबाजी को लेकर अश्विन ने रिएक्ट किया. भारतीय पूर्व स्पिनर अश्विन ने अपने पोस्ट में लिखा, "SA ने अब इस टेस्ट के 5 सेशन जीत लिए हैं. भारत को जीत के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि खराब रोशनी की वजह से एक और सेशन ज़रूर खराब होगा. मुथुसामी की स्पिन के खिलाफ डिफेंसिव टेक्निक अब तक की सबसे खास बात रही है".

SA have knocked off 5 sessions from this test now.



India will have to do the heavy lifting to push for a win, also keeping in mind that another session will surely be lost due to bad light.



Muthusamy's defensive technique against spin has been the highlight so far. #indvsa — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 23, 2025

कौन है सेनुरन मुथुसामी

सेनुरन मुथुसामी के पूर्वज तमिलनाडु के एक जिले के रहने वाले थे. इस खिलाड़ी ने 2019 में भारत के

खिलाफ ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था. सेनुरन मुथुसामी एक परफेक्ट ऑलराउंडर रहे हैं. अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में सेनुरन मुथुसामी ने विराट कोहली को आउट करने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ था. उनके पूर्वज भारत के तमिलनाडु से हैं ,लेकिन मुथुसामी का जन्म साउथ अफ्रीका में ही हुआ था. उन्होंने अपना घरेलू क्रिकेट साउथ अफ्रीका में ही खेला है.

दरअसल सेनुरन मुथुसामी के पूर्वज तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले से हैं, यानी सेनुरन मुथुसामी का तालुल्क भारत से है. मुथुसामी ने 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें पाला-पोसा और क्रिकेटर बनाया .