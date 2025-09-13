कौन हैं 'मिस्टर क्रिकेट यूएई' अनीस साजन? जिन्होंने IND vs PAK मैच के करीब 700 टिकट श्रमिकों में बाटें

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप के लीग चरण का सबसे बड़ा मुकाबला आगामी रविवार (14 सितंबर 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. महत्वपूर्ण मुकाबले से पूर्व बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. अनीस साजन जिन्हें की 'मिस्टर क्रिकेट यूएई' भी कहा जाता है. उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच के करीब 700 टिकट श्रमिकों में वितरित किए हैं.

डेन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं अनीस साजन

अब आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि अनीस साजन कौन हैं? तो वह डेन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं. यूएई में इनकी एक क्रिकेट टीम भी है. जहां से पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बल्लेबाज फखर जमान भी शिरकत कर चुके हैं.

Photo Credit: @X(Twitter)

कौन जीतेगा मैच?

अनीस साजन से जब सवाल किया गया कि 14 सितंबर को खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में किस टीम को जीत मिलेगी? तो उन्होंने टपाक से भारतीय टीम का नाम लिया. उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा, 'भारत जरूर जीतेगा यह मैच.'

अनीस टीम इंडिया की तारीफ की

मशहूर बिजनेसमैन ने बातचीत के दौरान टीम इंडिया की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम एक अलग ही लेवल पर टी20 मैच खेलती है.

पाकिस्तान के खिलाफ किन खिलाड़ियों से उन्हें ज्यादा उम्मीद है. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अभिषेक, शुभमन और बुमराह का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'मैच के दौरान अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.'

भारत-पाकिस्तान में खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम

अनीस साजन ने उम्मीद जताई है कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा. अनीस को लगता है कि दुबई में भारतीय टीम 180 प्लस रन बनाकर जीत हासिल करेगी.

दुबई की पिच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'शुरुआती कुछ ओवरों के बाद बल्लेबाजी के लिए यह पिच अच्छी हो जाती है.'

