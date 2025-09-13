एडेन मार्करम बने सुपर जायंट्स के नए कैप्टन, पिछले कप्तान का इस वजह से कटा पत्ता

- डरबन सुपर जायंट्स ने आगामी दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग सीजन के लिए एडेन मार्करम को कप्तान नियुक्त किया है
- एडेन मार्करम ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप की कप्तानी में दो बार दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग का खिताब जीता है
- पिछले सीजन की चैंपियन टीम एमआई केप टाउन ने फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 76 रन से हराया था
Durban Super Giants Have Named Aiden Markram As Their New Skipper: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग की टीम डरबन सुपर जायंट्स ने आगामी सीजन के लिए एडेन मार्करम को अपना कप्तान नियुक्त किया है. उनसे पहले यह बड़ी जिम्मेदारी केशव महाराज के कंधों पर थी. जिनकी देखरेख में पिछले सीजन में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. जिसके बाद फ्रैंचाइजी ने यह बड़ा बदलाव किया है.
मार्करम दो बार सनराइजर्स ईस्टर्न केप को बना चुके हैं चैंपियन
दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग का पहला सीजन साल 2023 में खेला गया था. उसके बाद से खबर लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीकी टी20 लीग के तीन सीजन खेले जा चुके हैं. जहां मार्करम दो बार ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने में कामयाब हुई हैं. ये दोनों खिताब उन्होंने सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम में रहते हुए हासिल की थी.
Aiden Markram. That's it, that's the 𝘊𝘢𝘱𝘵𝘢𝘪𝘯💙 pic.twitter.com/fKVXYZRJc4— Durban's Super Giants (@DurbansSG) September 13, 2025
पिछले सीजन यानि कि 2025 की चैंपियन टीम एमआई केप टाउन रही. जिन्होंने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को ही 76 रनों से शिकस्त देते हुए खिताब अपने नाम किया था. पिछले साल केप टाउन की अगुवाई राशिद खान कर रहे थे.
दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग का खिताब जीतने वाले कप्तान
2023 - एडेन मार्करम (सनराइजर्स ईस्टर्न केप)
2024 - एडेन मार्करम (सनराइजर्स ईस्टर्न केप)
2025 - राशिद खान (एमआई केप टाउन)
मार्करम को डरबन सुपर जायंट्स ने 14 मिलियन रैंड में खरीदा
दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग के आगामी सीजन के लिए डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने मार्करम को 14 मिलियन रैंड में खरीदा है. भारतीय रुपयों में देखें तो यह राशि लगभग सात करोड़ रुपये होती है.
