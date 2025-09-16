IND vs PAK: 'मुझे उससे रन नहीं चाहिए...'अपने 'दामाद' की गेंदबाजी देख सकते में हैं ससुर शाहिद अफरीदी

Shahid Afridi got angry on Shaheen Afridi: भारत से मिली बार के बाद पाकिस्तानी (IND vs PAK, Asia Cup 2025) पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के होश उड़ गए हैं. भारत से हारने के बाद शाहिद अफरीदी ने अपने ही दामाद शाहीन अफरीदी को फटकार लगाई है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) को लेकर बयान दिया है और कहा है कि मुझे शाहीन से रन नहीं चाहिए, मुझे उससे गेंदबाजी में परफॉर्मेंस चाहिए.

पाकिस्तान के समां टीवी पर बात करते हुए अफरीदी ने कहा, “ शुक्र है कि शाहीन ने कुछ रन कर दिए जिससे हमारी टीम 100 रन से आगे निकलते में सफल रही. लेकिन मुझे शाहीन से रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए, मुझे सैम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे उससे रन चाहिए.शाहीन को समझना चाहिए कि उसकी भूमिका नई गेंद को स्विंग कराना और उनको पता होना चाहिए गेंद को आगे करके विकेट लेना है. उनको अपने गेम प्लान पर ध्यान देना चाहिए."

Shahid Afridi about Shaheen Shah Afridi and Saim Ayub's performance in yesterday's match.#PakVsInd #AsiaCup2025 pic.twitter.com/Ox4aLe6DAU — Maham Gillani (@DheetAfridian) September 15, 2025

अफरीदी ने कहा कि, "शाहीन को माइंड गेम खेलना चाहिए, वह शुरुआत में विकेट ले सकता है. मैं चाहूंगा कि वह अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को मैच जीताए."

बता दें भारत के खिलाफ मैच में शाहीन ने 16 गेंद पर 33 रन की नाबाद पारी खेली जिसके दम पर पाकिस्तान टीम 127 रन पर पहुंचने में सफल रही. वहीं, दूसरी ओर गेंदबाजी में शाहीन पूरी तरह से फ्लॉप रहे और 2 ओवर में 23 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके. अभिषेक ने शाहीन की पहली और दूसरी गेंद पर चौका और छक्का लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाज के होश उड़ा दिए थे.

पाकिस्तान को भारत ने 7 विकेट से हरा दिया था. पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाजी जमकर नहीं खेल सका और साथ ही कोई भी गेंदबाज सफल नहीं रहा था.