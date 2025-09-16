गोरखपुर में NEET की तैयारी करने वाले छात्र की हत्या, गांव वालों का दावा- पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में सोमवार आधी रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब पशु चोरी करने आए तस्करों ने 19 वर्षीय NEET छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी. छात्र की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है, जो NEET की तैयारी कर रहा था.

वारदात कैसे हुई?

गांव वालों ने दावा किया है कि रात करीब 12:30 बजे तीन गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे. वे मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचा दिया. इसी बीच दीपक भी शोर सुनकर बाहर निकला और तस्करों के पीछे दौड़ा. तस्करों ने उसे पकड़ लिया और जबरन डीसीएम गाड़ी में बैठा लिया. करीब एक घंटे तक उसे इधर-उधर घुमाने के बाद आरोपियों ने उसके मुंह में गोली मार दी और शव को सरैया गांव के पास फेंक दिया.

एसएसपी ने क्या बताया?

एसएसपी गोरखपुर राज करण नैय्यर ने बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे एक गांव में पशु तस्कर 2 गाड़ियों में आए थे जिनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे तस्कर भाग निकले. दूसरी गाड़ी का गांव के एक युवक के द्वारा पीछा किया गया. युवक के सिर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई. मामला दर्ज़ करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गोली मारी गई है लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखने पर कोई गोली लगने की बात सामने नहीं आई है.

ग्रामीणों का फूट पड़ा गुस्सा

घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने डीसीएम गाड़ी को पकड़कर आग के हवाले कर दिया, जबकि दूसरे वाहन में सवार तस्कर भाग निकले. एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और अधमरा कर दिया.

सड़क पर उतरे लोग

हत्या के विरोध में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड जाम कर दिया. मौके पर अफसर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है. यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पशु चोरी के गिरोह कितने बेखौफ हैं. प्रशासन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है.

पुलिस से भी हुई झड़प

स्थिति बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. इस दौरान भीड़ को शांत कराने की कोशिश में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए. चार थानों की पुलिस और PAC को तैनात करना पड़ा.

रिपोर्ट - अबरार अहमद