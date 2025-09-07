Asia Cup 2025: 'स्पिनरों की तो मौत है...', वर्तमान क्रिकेट में T-20 का सबसे विनाशकारी बल्लेबाज कौन है, शोएब अख्तर ने बताया

Who is most destructive T20 batsman in modern day cricket : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एशिया कप से पहले एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. अख्तर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो मॉर्डन डे क्रिकेट में टी-20 क्रिकेट का सबसे विनाशकारी बल्लेबाज मानते हैं. अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उस बल्लेबाज के बारे में बात की है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से विख्यात अख्तर ने हेनरिक क्लासेन और सूर्य कुमार यादव को टी-20 क्रिकेट का विनाशकारी बल्लेबाज करार नहीं दिया है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के फखर जमां को विनाशकारी बल्लेबाज के तौर पर संबोधित किया है (Shoaib Akhtar on destructive batsman in T20).

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ने फखर जमां को लेकर कहा, "फखर जमां एक विनाशकारी बल्लेबाज है, खासकर टी-20 में, जब वो खेलता है तो मैच को अपने साथ ले जाता है. मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में 2016 के बाद सबसे अच्छा खेलना वाला बल्लेबाज एक ही है वह फखर है" (Shoaib Akhtar on Fakhar Zaman)

रावलपिंडी एक्सप्रेस ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "वह मैदान के चारों तरफ शॉट मारता है. यदि वो फॉर्म में हो तो किसी भी गेंदबाज के लिए उसे रोकना मुश्किल होता है. वह कमाल का है. स्पिनर के सामने तो मौत है, उसके सामने स्पिनर की नहीं चलती है. वह उसे खत्म कर देता है. वह स्पिनरों को खोज रहा होता है."

अख्तर ने फखर जमां को लेकर आगे ये भी कहा कि "अगर यह 5 ओवर क्रीज पर डट गया तो फिर कमाल हो जाएगा, वह मैच को खत्म करने का मद्दा रखता है. 5 ओवर के बाद स्पिनर आएंगे तो फिर फखर क्या करेगा, सभी को पता है. स्पिनरों की तो उसके सामने एक नहीं चलेगी"

फखर जमां के करियर की बात की जाए तो पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अबतक 101 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2077 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 12 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा ओवरऑल टी-20 में फखर ने 299 मैच खेलकर 7900 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम तीन शतक औऱ 54 अर्धशतक दर्ज है . टी-20 में फखर का स्ट्राइक रेट 135.78 का रहा है. अब एशिया कप में फखर भारतीय टीम के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर के महामुकाबला खेला जाएगा. (Fakhar Zaman Career Stats)

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम