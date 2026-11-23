सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 का ग्रुप 'बी' का एक रोमांचक मुकाबला बीते रविवार (22 नवंबर 2026) को रेलवेज और सौराष्ट्र के बीच इंदौर में खेला गया. जहां रेलवेज के गेंदबाज जमशेद आलम ने अपने ड्रीम डेब्यू मुकाबले में ही कमाल कर दिया है. टीम के लिए उन्होंने कुल कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 9.50 की इकॉनमी से 38 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मुकाबले के दौरान उन्होंने चार गेंदों पर लगातार चार सफलता भी प्राप्त की. पारी का चौथा ओवर डालते हुए उन्होंने पहले हार्विक देसाई को जुबैर अली के हाथों कैच आउट किया. उसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने प्रेरक मांकड़ को अपना शिकार बनाया. मांकड़ को उन्होंने बोल्ड किया. जमशेद ने ओवर की पांचवी गेंद पर रुचित अहीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया. जिनका कैच उपेंद्र यादव ने पकड़ा. ओवर की आखिरी गेंद पर जमशेद ने समर गज्जर को भी आउट कर दिया. गज्जर को उन्होंने LBW करते हुए ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाया.

कौन हैं जमशेद आलम?

इस कातिलाना गेंदबाजी के बाद जमशेद आलम रातोंरात स्टार बन गए हैं. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर आप सनसनी गेंदबाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हम आप तक लेकर आए हैं.

जमशेद आलम का जन्म 13 दिसंबर साल 2002 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था. वह मौजूदा समय में वह 23 साल के हैं. अगले महीने 13 दिसंबर को वह 24 साल के हो जाएंगे.

जमशेद दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं. वहीं मौका मिलने पर दाहिने हाथ से ही निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं.

खबर लिखे जाने तक उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रेलवेज की तरफ से एक टी20 मुकाबला खेला है. जहां वह एक पारी में 7.60 की एवरेज से पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं. बल्लेबाजी का उन्हें अब तक अवसर नहीं मिला है.

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