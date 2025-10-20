विज्ञापन
विशेष लिंक

Who is Asif Afridi: स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा बैन, अब रिटारयमेंट की उम्र में किया डेब्यू, कौन है पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ अफरीदी

Who is Asif Afridi: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सोमवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

Read Time: 4 mins
Share
Who is Asif Afridi: स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा बैन, अब रिटारयमेंट की उम्र में किया डेब्यू, कौन है पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ अफरीदी
Who is Asif Afridi: स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा बैन, अब रिटारयमेंट की उम्र में किया डेब्यू
  • पाकिस्तान ने अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को प्लेइंग XI में शामिल किया.
  • आसिफ अफरीदी ने स्पॉट फिक्सिंग के कारण छह महीने का प्रतिबंध झेला था और अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है.
  • अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए 38 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया, जो तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Who is Asif Afridi: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सोमवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. स्पॉट फिक्सिंग के लिए छह महीने का प्रतिबंध झेल चुके आसिफ अफरीदी ने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. पाकिस्तान ने अबरार अहमद की जगह उन्हें प्राथमिकता दी है. वह पाकिस्तान के नियमित स्पिनरों, बाएं हाथ के नोमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान के साथ मिलकर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

कभी स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा बैन

अफरीदी छह महीने तक वह इस प्रतिबंध को झेलते रहे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी की अनुमति दे दी. बोर्ड ने हालांकि उन पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का कोई कारण नहीं बताया. 

एएफपी के मुताबिक, 2022 में आसिफ अफरीदी पर दो आरोप लगे. उन पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था. आसिफ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. उन्हें घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल पाया गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

अफरीदी छह महीने तक वह इस प्रतिबंध को झेलते रहे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापसी की अनुमति दे दी. बोर्ड ने हालांकि उन पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का कोई कारण नहीं बताया. 

अब रिटारयमेंट की उम्र में किया डेब्यू

आसिफ अफरीदी पहली बार पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर रहे हैं. आमतौर पर जिस उम्र में खिलाड़ी का संन्यास होता है, आसिफ  ने उस उम्र में अपना डेब्यू किया है. डेब्यू के दिन आसिफ की उम्र 38 साल और 299 दिन है और वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.  

पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मीरान बख्श हैं. मीरान बख्श 47 साल और 284 दिन के थे जब उन्होंने 29 जनवरी, 1955 को लाहौर में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के लिए अपना पहला रेड-बॉल मैच खेला था.

वहीं आमिर इलाही, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेल चुके हैं, ने पहले सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 दिसंबर, 1947 को भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया. इसके पांच साल बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 अक्टूबर, 1952 को 44 साल और 45 दिन की उम्र में भारत के खिलाफ मैच से डेब्यू किया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Insta@asifafridi_65

बेहतरीन है फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड

आसिफ अफरीदी का फर्स्ट ए क्रिकेट का रिकॉर्ड काफी बेहतरीन हैं. आसिफ ने 5 जनवरी 2009 को एबटाबाद के लिए रावलपिंडी के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. इसके बाद से उन्होंने 57 मैचों में 198 विकेट झटके हैं. उनका औसत 25.49 का है जबकि इकॉनकी 2.92 की.

आसिफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8 बार फोर विकेट हॉल और 13 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं. जबकि दो बार उन्होंने 10 मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है. आसिफ ने इस दौरान 1630 रन भी बनाए हैं. उनके बल्ले से एक शतक और 8 अर्द्धशतक भी आए हैं.

पहला दिन रहा पाकिस्तान के नाम

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में जारी दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए. पहले दिन के खेल तक सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने अर्धशतकीय पारी खेली है. 

सोमवार को मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया. सलामी जोड़ी के रूप में अब्दुल्ला शफीक और इमाम-उल-हक ने पहले विकेट के लिए 35 रन जुटाए. इमाम 35 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से शफीक ने कप्तान मसूद के साथ दूसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी पारी को संभाला.

अब्दुल्ला शफीक ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए. उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल रहे. बाबर आजम चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 16 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके. पाकिस्तानी टीम 212 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मसूद ने सऊद शकील के साथ 45 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया. कप्तान मसूद ने 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 87 रन बनाए.

पहले दिन की समाप्ति तक सऊद शकील 42, जबकि सलमान आगा 10 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी टीम की ओर से केशव महाराज और साइमन हार्मर 2-2 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि कगिसो रबाडा ने 1 विकेट अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: टीम इंडिया की बदलेगी प्लेइंग XI? हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज ने की इस खिलाड़ी को बाहर करने की मांग

यह भी पढ़ें: PAK vs SA 2nd Test: फिर फ्लॉप हुए बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद ने बचाई पाकिस्तान की लाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Cricket, South Africa
Get App for Better Experience
Install Now