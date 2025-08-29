कौन है वो गेंदबाज, जिसकी गेंद पर हमेशा छक्का लगाना चाहते हैं रोहित शर्मा? खुद बताया नाम

Rohit Sharma Big Statement: भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी कि पूरी दुनिया दीवानी है. मैदान में जिस खूबसूरती के साथ वह सिक्स लगाते हैं. उसे देख हर कोई उनका मुरीद हो जाता है. एक खास चर्चा के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि वर्ल्ड क्रिकेट का कौन सा वह गेंदबाज है. जिसके ओवर में आप हमेशा छक्का लगाना चाहते हैं? इसके जवाब में उन्होंने जो कहा. उसे सुन हर कोई गदगद हो गया.

सवाल का जवाब देते हुए 'हिटमैन' शर्मा ने कहा, 'सच कहूं तो सभी को! मैं सभी गेंदबाजों के खिलाफ मारना चाहूंगा. कोई एक खास नहीं है. मेरी सोच हमेशा एक जैसी ही रहती है. मैं बस मारना चाहता हूं, चाहे मेरे सामने कोई भी हो.

टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं रोहित

मौजूदा समय में रोहित शर्मा केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट और सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को वह अलविदा कह चुके हैं. सर्वप्रथम उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 को अलविदा कहा था. वहीं हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया.

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें 'हिटमैन' शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह देश के लिए 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4301, वनडे की 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11168 और टी20 की 151 पारियों में 32.05 की औसत से 4231 रन निकले.

इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्द्धशतक, वनडे में 32 शतक और 58 अर्धशतक एवं टी20 में पांच शतक और 32 अर्धशतक दर्ज है.

