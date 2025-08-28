Asia Cup 2025: 'इन 2 खिलाड़ियों का चयन समझ से परे', अगरकर और गंभीर पर बरसे पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत

यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया का चयन हुए खासा समय हो गया है, लेकिन पूर्व ओपनर और चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत का गुस्सा टीम चयन को लेकर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए यह टीम अच्छी है, लेकिन इसके साथ आप टी20 विश्व कप का बचाव नहीं कर सके. पूर्व कप्तान ने चयन पर उंगली उठाते हुए हर्षित राणा और रिंकू सिंह के चयन को लेकर सवाल उठाया.

अपने यू-ट्यूब चैनल पर श्रीकांत ने कहा, 'वर्तमान टीम के साथ भारत के अगला विश्व कप जीतने के कोई आसार नहीं हैं. एक बार को हम इस टीम के साथ एशिया कप जीत सकते हैं, लेकिन आप इस दल के साथ टी20 विश्व कप नहीं जीत सकते. क्या यह उस विश्व कप की तैयारी है, जो सिर्फ छह महीने बाद ही होने जा रहा है?'

श्रीकांत बोले, 'सेलेक्टर इस मामले में पीछे चले गए हैं. अक्षर पटेल से उप-कप्तानी छीन ली गई, तो मुझे समझ नहीं आता कि रिंकू, दुबे और राणा कैसे टीम में आ गए. ऐसा लगता है कि आईपीएलल को चयन का मुख्य पैमाना माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता.'

पूर्व ओपनर ने सवाल उठाते हुए कहा, 'अब नंबर पांच पर कौन बैटिंग करेगा? आम तौर पर हार्दिक पांड्या इस नंबर पर खेलते हैं. अब अक्षर पटेल के नंबर छह पर खेलने की उम्मीद नहीं की जा सकती. मुझे यह साधारण सी बात समझ नहीं आती कि आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को साबित कर चुके यशस्वी जायसवाल के ऊपर शिवम दुबे को वरीयता क्यों दी गई?'