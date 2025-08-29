विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट पर लगा ब्रेक, ट्रंप टैरिफ टेंशन के बीच सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी

Stock Market Today Updates: इससे पहले मंगलवार और गुरुवार को बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी. बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद रहे थे.

Stock Market News Updates: सेक्टोरल फ्रंट पर एफएमसीजी इंडेक्स 1.59 प्रतिशत की बढ़त में रहा, जबकि ऑटो इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की गिरावट में रहा. निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.43 प्रतिशत की बढ़त में रहा.
नई दिल्ली:

भारत का शेयर बाजार पिछले दो दिनों की गिरावट के बाद आज मजबूती के साथ खुला है. शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. यह तेजी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स  पर डबल टैरिफ लगाकर बाजार को बड़ा झटका दिया है.

सुबह 9:16 बजे बीएसई सेंसेक्स 157 अंक (0.20%) चढ़कर 80,237 पर पहुंच गया. वहीं एनएसई निफ्टी 45 अंक  (0.18%) की बढ़त के साथ 24,546 पर ट्रेड कर रहा था. 

शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

आज शुरुआती कारोबार में सभी अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी हल्की तेजी देखने को मिली. अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस,  अदाणी ग्रीन एनर्जी ,अदाणी पावर और अदाणी टोटल गैस जैसे शेयर हरे निशान में रहे.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स स्थिर कारोबार कर रहे थे.सेक्टोरल फ्रंट पर एफएमसीजी इंडेक्स 1.59 प्रतिशत की बढ़त में रहा, जबकि ऑटो इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की गिरावट में रहा. निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.43 प्रतिशत की बढ़त में रहा.

निफ्टी पर लिस्टेड शेयरों में, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, एचयूएल, टाटा स्टील, टीसीएस और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे. वहीं, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन कंपनी, एलएंडटी और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स रहे.

दो दिन में 9.69 लाख करोड़ का नुकसान

इससे पहले मंगलवार और गुरुवार को बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी. बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद रहे थे. गुरुवार को शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही. वहीं, मंगलवार को सेंसेक्स 849.37 अंक गिरकर 80,786.54 पर और निफ्टी 255.70 अंक गिरकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ था.

इन दो कारोबारी सत्रों की गिरावट से निवेशकों को 9.69 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 4,45,17,222 करोड़ रुपये रह गया.

शेयर बाजार में क्यों आई थी गिरावट

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है. इससे कुल मिलाकर भारत पर अमेरिकी शुल्क 50% तक पहुंच गया है. इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट और निवेशकों की सेंटिमेंट पर पड़ा. टेक्सटाइल, फूड, फुटवियर और केमिकल जैसे सेक्टर पर दबाव बढ़ा है. इसके अलावा विदेशी निवेशक लगातार पूंजी निकाल रहे हैं जिससे गिरावट और गहरी हो गई.

 GDP आंकड़ों पर निवेशकों की नजर

आज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY26) के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा. यह डेटा बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% के बीच रह सकती है.

भारतीय बाजार के लिए राहत की बात

भले ही अमेरिकी टैरिफ का असर दिख रहा हो लेकिन आज की शुरुआती तेजी निवेशकों को राहत देने वाली रही. ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच अमेरिकी बाजार गुरुवार रात बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिससे भारतीय बाजार को भी सपोर्ट मिला है.

