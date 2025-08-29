भरतनाट्यम, गायत्री मंत्र और फोटो खिंचवाने की खुशी... PM मोदी से मिलकर गदगद जापानी, टोक्यो में यूं हुआ स्वागत

- PM मोदी के जापान दौरे पर प्रवासी भारतीयों और जापानी कलाकारों ने पारंपरिक गीतों से गर्मजोशी से स्वागत किया.
- प्रवासी भारतीयों ने PM से मिलने को गर्व और सपने के सच होने जैसा बताया, जिससे उनकी खुशी और उत्साह झलकता है.
- पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के स्नेह की सराहना की और भारत-जापान व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे पर शुक्रवार को प्रवासी भारतीयों और जापानी कलाकारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. राजस्थानी परिधान पहने जापानी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक राजस्थानी लोकगीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. उन्होंने गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का उच्चारण करके भी उनका अभिवादन किया. पीएम मोदी से मिलने की खुशी सबकी आंखों में दिखी. कुछ ने इसे अविस्मरणीय तो कुछ ने ख्वाब के सच होने जैसा बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे पर प्रवासी भारतीयों ने उनके साथ बातचीत के बाद अपने विचार न्यूज एजेंसी आईएएनएस से साझा किए.
"यह गर्व की बात"
हरियाणा की शिवांगी ने भावुक होकर कहा, "मैं हरियाणा से हूं, 8 साल से जापान में हूं. पीएम मोदी को दूर से आते देखा तो लगा जैसे घर का कोई बड़ा-बुजुर्ग आ रहा हो. मैं भावुक हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे. मेरे लिए यह गर्व की बात है. जापान में हम लोग सुरक्षित हैं, और यह संभव है क्योंकि पीएम मोदी हैं."
दूसरी ओर प्रवासी भारतीयों में पीएम मोदी से मिलने की खुशी और गर्व की लहर स्पष्ट देखने को मिली.
शिवांश खंडेलवाल ने कहा कि मैं पहले भी पीएम मोदी से मिल चुका हूं; मुझे उनसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा है. यहां मोदी जी से मिलना हर भारतीय के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. मैं इसे बयां नहीं कर सकता. यह सचमुच गर्व का क्षण था."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष तबला वादक एक जापानी नागरिक ने कहा, "मैं इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी टूटी-फूटी हिंदी में भी नहीं. कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा."
एक अन्य जापानी कलाकार ने कहा, "यह बहुत प्रभावशाली अनुभव था. मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोदी जी हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ."
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, “टोक्यो में भारतीय समुदाय के स्नेह और गर्मजोशी से मैं बहुत प्रभावित हूं. जापानी समाज में सार्थक योगदान देते हुए हमारी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता सचमुच सराहनीय है. अब से कुछ ही घंटों में, मैं भारत-जापान व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर केंद्रित व्यापारिक नेताओं के एक समूह के साथ बातचीत करूंगा."
पीएम मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.
