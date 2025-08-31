हरभजन-श्रीसंत थप्पड़ कांड के बाद अब ललित मोदी ने युवराज सिंह को लेकर कर दिया नया खुलासा

Story behind Yuvraj Singh 6 Sixes in T20 World Cup 2007: अभी हाल ही में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने श्रीसंत को थप्पड़ मारते हरभजन सिंह (Lalit Modi defends release of Harbhajan Singh slap video) का नया वीडियो सामने लाकर हंगामा खड़ा कर दिया तो वहीं अब उन्होंने युवराज सिंह को लेकर नया खुलासा किया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में ललित मोदी ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की ओर से लगाए गए लगातार 6 छक्के को लेकर खुलासा किया है और इसके पीछे की कहानी बयां की है. मोदी ने बियॉन्ड23 पॉडकास्ट पर क्लार्क के साथ बातचीत में कहा, "2007 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले, मैंने सभी से कहा था कि जो कोई भी एक ओवर में 6 छक्के लगाएगा या छह विकेट लेगा, उसे एक पोर्श कार मेरी ओर से मिलेगी"

युवराज ने आखिरकार यह चुनौती पूरी कर दी जब भारत ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में छह छक्के जड़े. ललित मोदी ने पॉडकास्ट में खुलासा किया कि "यह उपलब्धि हासिल करने के बाद युवराज दौड़कर उनके पास आए और पोर्श देने का वादा पूरा करने के लिए कहा.' (Lalit Modi on Yuvraj Singh 6 Sixes)

ललित मोदी ने पॉडकास्ट में आगे कहा, "युवराज ने बाउंड्री पर मेरी तरफ देखा..उन्होंने बल्ला उठाया और दौड़ते हुए मेरे पास आ और कहा, 'मुझे मेरी पोर्श चाहिए', मैंने कहा, 'मुझे बल्ला दे दो" युवराज ने साल 2027 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी .

ललित मोदी ने फिर बाद में अपने वादे के अनुसार युवराज सिंह को पोर्शे कार गिफ्ट में दी थी. दूसरी ओर युवराज सिंह ने जिस बल्ले से 6 छक्के लगाए थे, वो आज भी ललित मोदी के घर में 2007 वर्ल्ड कप के उस यादगार लम्हे की निशानी के रूप में रखा हुआ है.

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, युवराज ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज़ अर्धशतक भी बनाया, यह उपलब्धि उन्होंने सिर्फ़ 12 गेंदों में हासिल करने का कमाल किया था.