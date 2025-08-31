India vs Japan Hockey LIVE, Asia Cup 2025: राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में मनदीप सिंह ने शुरुआती मिनटों में भारत के लिए गोल किया है. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी पर गोल किया है. भारत 2-0 से आगे है.

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत चीन पर जीत के साथ की, कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की बदौलत रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीत हासिल की. हालांकि, उन्हें आज जापान के खिलाफ कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को 7-0 से हराया था. मेजबान भारत अपने चौथे एशिया कप खिताब के लिए तैयार है और उसका लक्ष्य ट्रॉफी जीतकर एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में जगह पक्की करना भी होगा.

