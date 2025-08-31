India vs Japan Hockey LIVE, Asia Cup 2025: राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 में मनदीप सिंह ने शुरुआती मिनटों में भारत के लिए गोल किया है. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी पर गोल किया है. भारत 2-0 से आगे है.
भारत ने अपने अभियान की शुरुआत चीन पर जीत के साथ की, कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की बदौलत रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीत हासिल की. हालांकि, उन्हें आज जापान के खिलाफ कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिसने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को 7-0 से हराया था. मेजबान भारत अपने चौथे एशिया कप खिताब के लिए तैयार है और उसका लक्ष्य ट्रॉफी जीतकर एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में जगह पक्की करना भी होगा.
India vs Japan LIVE Updates, Hockey Asia Cup 2025 Live Score, straight from Rajgir, Bihar:
India vs Japan Hockey Live Updates: जापान ने मौका गंवाया
जापान ने एक बार फिर मौका गंवाया. रशर ने शानदार काम किया. तालमेल की कमी हुई. पहली बैटरी और दूसरी बैटरी के बीच तालमेल नहीं दिखा और मौका देखते ही विवेक ने गेंद सर्कल से बाहर फेंक दी.
India vs Japan Live Updates: जापान को पेनल्टी कॉर्नर
यामाशिता ने इसे गोल की तरफ मारा था. पहले रशर विवेक सागर प्रसाद के पैरों ने रोक दिया. उनका दूसरा इंजेक्शन बुरी तरह फंस गया है. इस बार भारत ने इसे क्लीन किया. जापान ने विवेक बैकस्टिक के लिए अपील की (क्योंकि वह हमले को रोकना चाहता है) और अंपायर इसकी समीक्षा कर रहे हैं. और यह बैकस्टिक है. जापान को पीसी पर एक और मौका मिला.
अगले पीसी में नागायोशी ने जोर से मारना. लेकिन इसे लाइन पर रोक दिया गया, जहां यह जरमनप्रीत के पैर पर वापस उछल गया. एक और पीसी.
India vs Japan Hockey Live Updates: भारत को ग्रीन कार्ड
भारत को मिला ग्रीन कार्ड. अमित रोहिदास के पैर से फॉर्वडपास रूका है (सर्कल में नहीं) और यह दो मिनट का निलंबन है.
India vs Japan Hockey Live Updates:
जापान की कोशिश लगातार भारत के डी में जाने की है और वो पहुंच भी रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस बहुत मजबूत है. हालांकि, इस बार जापान को पेनल्टी मिली है. क्या इस बार जापान गोल कर पाएगा.
India vs Japan Live Updates: सर्कल से बाहर से मारा
क्राउड चीयर कर रहा है, उनके लिए यह गोल है क्योंकि गेंद जापान के गोलकोस्ट में गई है. हालांकि, यह गोल काउंट नहीं होगा क्योंकि हार्दिक का हिट सर्कल के बाहर था. सर्कल के अंदर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसीलिए भारत को गोल नहीं मिला.
India vs Japan Hockey Live Updates:
मनदीप बीच में कुछ ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन वह आसानी से बाहर हुए. भारत ने फिर से बढ़त बना ली है और विवेक सागर प्रसाद तथा सुखजीत एक बार फिर लेफ्ट से शिकार करने गए. हालांकि, जापान ने इसका अच्छा बचाव किया.
India vs Japan Hockey Live: पहला क्वार्टर भारत के नाम
पहला क्वार्टर भारत के नाम रहा है. इसमें भारत ने दो गोल किए हैं. भारत दूसरे क्वार्टर में भी कुछ और मौके बनाने की कोशिश करेगा. भारत 2-0 से आगे है और फिलहाल सहज दिख रहा है
India vs Japan Hockey Live: जापान गोल से चूका
जापान ने बॉक्स में एंट्री तो अच्छी की थी. यमादा ने सर्कल के अंदर गेंद तो पहुंचाई. लेकिन कुछ नहीं हुआ. क्योंकि पाठक ने मैच का पहला बचाव किया.
India vs Japan Live Updates:
जापान को पेनल्टी मिली है. एक लॉन्ग गेंद को सर्कल में फंसाया गया. गेंद उछलकर मनप्रीत के शरीर से लगी. अनुभवी मनप्रीत बहुत कुछ नहीं कर सकते थे. पहली हिट का बचाव जरमनप्रीत ने किया, लेकिन गेंद क्लीयरेंस से कमर से ऊपर उछल गई और इसका मतलब है एक और पीसी.
India vs Japan Hockey Live: भारत बढ़त पर
अभी तक सिर्फ 7 मिनटों का ही खेल हुआ है और भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वह आक्रमक है. भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर में दो गोल कर चुकी है. जापान दवाब में है.
India vs Japan Hockey Live: इस बार गोल
भारत को एक और पेनल्टी मिला है और इस बार यह गोल हुआ. भारत अब 2-0 से आगे है. सरपंच साहब हरमनप्रीत ने गोल किया पेनल्टी पर.
जापान के रशर्स ने अपने पैरों को गेंद से दूर रखा, और गेंद कीपर को लगती है. ड्रैगफ्लिक ने काफी जोर लगाया. हरमन ने वो किया, जिसका दुनिया में शायद ही किसी के पास कोई जवाब हो. भारत 2-0 से आगे है.
India vs Japan Hockey Live: भारत को फिर पेनल्टी कॉर्नर
भारत को एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला है. जापान ने रिव्यू लिया है. फैसला आया. भारत के पास एक बार फिर पेनल्टी है. पहली बैटरी पर हरमनप्रीत के पास गेंद आई और गेंद पहले रर्शर के पैर में लगी और फिर यमातात की कोहनी से टकराती है. एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला है भारत को.
India vs Japan Hockey Live: भारत को पेनल्टी कॉर्नर
भारत को अब पेनल्टी कॉर्नर मिला है. भारत की कोशिस इसे गोल में बदलने की होगी. पहली बैटरी पर हरमनप्रीत हैं. दूसरी बैटरी पर युवराज हैं.
India vs Japan Hockey Live: भारत का गोल
भारत के लिए मनदीप ने गोल कर दिया है. भारत ने अपना गोल का खाता खोल लिया है. राजगीर में मनदीप ने गोल का खाता खोला.
India vs Japan Hockey Live: पहले ही मिनट में जापान का अटैक
जापान ने पहले ही मिनट से अटैक करने का फैसला लिया है. लेकिन भारतीय डिफेंस ने अच्छा किया. इसके बाद भारत का काउंटर अटैक हुआ है.
दोनों देशों के कोचों ने किया बोला
जापान के योशीहिरो अनाई: हम बचाव के बारे में बहुत बात करते हैं, हमें ठोस होने की जरूरत है. पहले बचाव में अच्छी संरचना बनाएं और फिर गेंद मिलने के बाद आक्रमण करें.
भारत के क्रेग फुल्टन: फील्ड गोल स्कोरिंग, हम कोशिश कर रहे हैं. आज एक अलग चुनौती है, आगे देखिये, घर भरा हुआ है, उतनी गर्मी नहीं है लेकिन वास्तव में उमस है.
India vs Japan Hockey Live:
कृष्ण बहादुर पाठक को भारत के लिए 150वीं बार खेलने पर बधाई मिल रही है. उनके लिए यह एक अद्भुत क्षण है क्योंकि वह महान पीआर श्रीजेश की छाया से बाहर निकल रहे हैं. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैच 20 मिनट देरी से शुरू हो रहा है.
India vs Japan Hockey Live:
अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैचों में भारत का रिकॉर्ड जापान के खिलाफ बेहतर है. दोनों देशों के बीच 29 बार आमना-सामना हुआ है, जिनमें से 24 में भारत ने जीत हासिल की है. जापान ने केवल तीन बार जीत हासिल की है, जिसमें दो गेम ख़त्म हुए और ड्रॉ रहे.
India vs Japan Live:
All set for the PUSHBACK! 👊#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/eO4n6XqHfw— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 31, 2025
India vs Japan Live: भारत को कैसे मिलेगी टॉप-2 में जगह
पूल ए और पूल बी दोनों से टॉप दो खिलाड़ी एशिया कप के सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई करेंगे. हालांकि, कुछ ही मिनट पहले चीन की कजाकिस्तान पर 4-1 से जीत का मतलब है कि एक जीत भी आज सुपर 4 क्वालीफिकेशन हासिल नहीं कर पाएगी. हालांकि, एक जीत भारत को पूल में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बिठा देगी.
India vs Japan Asia Cup Hockey Live:
भारत ने एशिया कप के अपने पहले पूल ए मैच में चीन से मुकाबला किया और क्या यह रोमांचक था. भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-1 की बढ़त बना ली, लेकिन चीन ने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया. इसके बाद कि भारत ने विजयी स्कोर बनाकर 4-3 से जीत हासिल कर ली. हैट्रिक, पेनल्टी चूक, अस्वीकृत गोल - खेल में यह सब था. दूसरी ओर, जापान ने अपने पहले गेम में कजाकिस्तान को 7-0 से हराया था.
India vs Japan Live:
राजगीर में हो रहा एशिया कप 2025 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि टूर्नामेंट का विजेता सीधे एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करेगा. मेजबान भारत टूर्नामेंट में प्रबल दावेदारों में से एक है और उनका लक्ष्य विश्व कप क्वालीफिकेशन होगा.
India vs Japan Asia Cup Hockey Live: भारत का सामना जापान से
एनडीटीवी स्पोर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. हम आज मेजबान भारत और जापान के बीच हॉकी एशिया कप पूल ए मैच की लाइव कवरेज के साथ हैं. दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की, और अब सुपर संडे ब्लॉकबस्टर में आमने-सामने हैं.