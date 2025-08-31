35 की उम्र में शादी, साल भर में तलाक, अलग होने से पहले पति ने किया सुसाइड तो चुड़ैल कहलाई ये सुपरस्टार

तस्वीर में दिख रही ये एक्ट्रेस लाइफ में सिर्फ एक मां और एक पत्नी बनना चाहती थीं. लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी में हर चीज अधूरी लिखी. भानुरेखा, जिन्हें आज सभी रेखा के नाम से जानते हैं. वह बॉलीवुड की आज सुपरस्टार कहलाती हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी ट्रैजिक स्टोरी से कम नहीं है. उनका जन्म मां की शादी से पहले हुआ. पिता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया. रेखा की एंट्री ऐसे बिजनेस में हुई जहां उन्हें 13 साल की उम्र में परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं जब उन्हें किसी फिल्म स्टार से प्यार हुआ तो वह स्कैंडल बन कर रह गया क्योंकि उन्हें शादीशुदा शख्स से प्यार हुआ, जिनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वह शादी कर चुकी हैं.

दरअसल, रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी करने का फैसला किया. लेकिन यह शादी कुछ महीनों में खत्म हो गई. कपल ने तलाक के लिए अर्जी दी. लेकिन उनके पति के सुसाइड के चलते यह भी नहीं हो पाया. इस ट्रैजेडी के बाद रेखा पर आरोप लगाए गए. रेखा और उनके दिवंगत पति मुकेश अग्रवाल की मुलाकात 1990 के शुरुआती महीनों में म्युचुअल दोस्तों के जरिए हुई. वह उस पड़ाव पर थीं. जहां उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूर होने का सोचा. मुकेश, जो उनसे दो साल बड़े थे. वह भी वही चाहते थे. वह दिल्ली के रहने वाले थे. जबकि रेखा मुंबई में रहती थीं. दोनों की कई मीटिंग हुई और उन्होंने एक-दूसरे से पहचान बढ़ाई. वहीं शादी का फैसला किया. सिमी ग्रेवाल के साथ 2004 में बातचीत में रेखा से जब पूछा गया कि यह अरेंज मैरिज थी तो उन्होंने कहा, यह प्यार तो नहीं थी. ये मैं कह सकती हूं. वहीं उन्होंने पति को अजनबी कहा.

1990 में लगा कि रेखा अब खुशी की जिंदगी जियेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह लंदन हनीमून के लिए गए और उन्होंने कुछ दिन साथ गुजारे. लेकिन तब रियलिटी सामने सामने आना शुरू हुआ. कुछ महीने बाद कपल ने तलाक के लिए अर्जी दी. फिल्मफेयर के साथ मुकेश की मौत के बाद रेखा ने तलाक पर बात करते हुए कहा, यह मेरे आइडिया नहीं था पहली बात. उन्होंने दावा किया कि मुकेश ने यह बात पहली की थी. उन्होंने बताया कि हनीमून के दौरान उन्हें एहसास होने लगा था कि हमारे आउटलुक और व्यवहार में बड़ा डिफरेंस है. हमारे रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया तब आया जब हम दोनों ने तय किया कि हमारी बेमेल दोस्ती अब बहुत ज्यादा हो गई है और हमें दोस्त बनकर ही अलग हो जाना चाहिए. जैसा कि तलाक के कागजों से जाहिर है, आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया गया था. मुकेश इसमें शामिल था, इसलिए किसी के पास भी तलाक के कागजात उससे छिपाने की कोई वजह नहीं थी."

मुकेश अग्रवाल का शादी के कुछ महीने बाद निधन हो गया. वहीं रेखा के साथ रिया चक्रवर्ती जैसी बिहेव किया गया. जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में मौत के बाद हुआ. उन्हें चुड़ैल कहा गया. यहां तक कि कुछ मैगजीन में दावा किया गया कि उनका मुकेश की मौत में रोल था. मामला इतना बढ़ गया कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो गया और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा मैंने मुकेश को नहीं मारा. इसके 14 साल बाद रेखा ने सिमी ग्रेव के साथ इंटरव्यू में इस फेज के बारे में बात की. उन्होंने कहा, यह वो वक्त था जब वह बड़ी हुईं. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मेरे साथ घटी सबसे अच्छी बात थी क्योंकि मुझे लोगों के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिल गई." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी एहसास हुआ कि आस-पास उनके पति के साथ क्या हो रहा है, तो रेखा ने कहा, "मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ. इससे पहले कि मैं पूरा नाम बता पाती, सब कुछ खत्म हो गया."

रेखा ने आगे कहा, "एक व्यक्ति भावनाओं के पूरे दायरे से गुजरता है. शुरुआती सदमा और फिर इनकार कि 'नहीं, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता' और बाद में, यह गुस्से और और फिर आप इस रिफ्लेक्शन जर्नी पर होते हैं कि 'मैंने क्या गलत किया? मेरा कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था.' फिर इसे समझने की कोशिश, बेशक, व्यर्थ, क्योंकि आप इसे कभी समझ ही नहीं पाते. और फिर, आख़िरकार, स्वीकार कर लेते हैं. " गौरतलब है कि रेखा ने कभी शादी नहीं की और वह आज भी अपने माथे में सिंदूर लगाए नजर आती हैं.