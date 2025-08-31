विज्ञापन
पहाड़ों में कहर बरपा रही बारिश, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में हैवी रेन फॉल का अलर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू क्षेत्र में हाल में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को इलाके के दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच सकते हैं. बारिश की घटनाओं में 110 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे और 32 अन्य लापता हैं.

शिमला के दो गांवों में भूस्खलन के कारण 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए.
  • हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 320 लोगों की मौत हो गई है.
  • उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई पुल, सड़कें बह गई हैं, जिससे क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट गया है
  • जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई है. राहत और बचाव कार्य जारी हैं.
नई दिल्ली:

भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बुरा हाल है. जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अबतक कम से कम 320 लोगों की मौत, 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं उत्तराखंड में भी कई लोगों की मौत हो गई है.  मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है. दिल्ली-एनसीआर, केरल, पूर्वोत्तर राज्य, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. साफ है कि ये आफत की बारिश अभी थमने वाली नहीं है और कहर बरपाने वाली है.

हिमाचल में कैसे हैं हालात

शिमला के दो गांवों में भूस्खलन के कारण 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आयी आपदाओं के कारण हुई तबाही और बढ़ गई. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के आंकड़ों के अनुसार, चालू मानसून सीजन के दौरान राज्य में 91 अचानक बाढ़ आने, 45 बादल फटने और 93 बड़े भूस्खलन की घटनाओं के कारण 3,040 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

चंडीगढ़-पुराना मनाली मार्ग छह दिन बाद फिर से खुल गया है. एसईओसी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 30 अगस्त के बीच वर्षाजनित घटनाओं में कम से कम 320 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग लापता हो गए. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण 842 सड़कें बंद हो गई हैं.

उत्तराखंड में भारी बारिश में बह गया पुल 

चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है. बारिश का क़हर लगातार लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है. जोशीमठ निति घाटी को जोड़ने वाली सड़क तमक नाले के पास पुल बहने से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है. सामरिक दृष्टिकोण से यह सडक बेहद ही महत्वपूर्ण है.

सीमा पार जानेवाले जवानों को महत्वपूर्ण चीज़ें इसी सड़क मार्ग से होकर जाती है.  क्षेत्र में रहने वाले आधे दर्जन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. स्थानीय लोगों का कहना है पिछले एक महीने से लगातार अलग-अलग जगहों पर सड़क टूटने से लोगों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि सड़क को सुचारु करने के लिए भी आरोपों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

गुजरात में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं, कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार,  रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले पांच दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. खासकर दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें उठने की आशंका है. ऐसे में मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर अमित शाह

रामबन जिले के राजगढ़ क्षेत्र में शनिवार को बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें कुछ मकान पूरी तरह बाढ़ के पानी में बह गए. प्रशासन ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं. लापता लोगों की तलाश के लिए टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं. विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है. बचाव अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू क्षेत्र में हाल में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को इलाके के दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच सकते हैं. बारिश की घटनाओं में 110 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे और 32 अन्य लापता हैं. शाह का तीन महीने में जम्मू का यह दूसरा दौरा होगा.

दिल्ली में जमकर बरसेंगे बादल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में बारिश का सिलसिल अभी जारी रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है. इस पूरे हफ्ते राजधानी में बारिश जमकर बरसने वाले हैं.

