बाढ़-बारिश से भारी नुकसान, हर पीड़ित का दर्द हमारा दर्द... 'मन की बात' में बोले PM मोदी

मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बाढ़-बारिश से भारी नुकसान हुआ है. हर पीड़ित का दर्द हमारा दर्द है.

  • प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में हाल की बाढ़ और भूस्खलन की आपदाओं पर चिंता व्यक्त की.
  • "बाढ़ और बारिश से हुई इस तबाही के बीच, जम्मू-कश्मीर ने दो बेहद खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं"
  • "पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए. पुलवामा का पहला डे-नाइट क्रिकेट मैच खेला गया."
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया.  इस दौरान पीएम मोदी ने "इस मानसून के मौसम में, प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं. पिछले कुछ हफ़्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी है. घर तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए. पानी के लगातार बढ़ते दबाव ने पुल-सड़कें बहा दीं और लोगों की जान खतरे में पड़ गई. इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबका दर्द है."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बाढ़ और बारिश से हुई इस तबाही के बीच, जम्मू-कश्मीर ने दो बेहद खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं. इन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया. लेकिन आपको इन उपलब्धियों के बारे में जानकर खुशी होगी. पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए. पुलवामा का पहला डे-नाइट क्रिकेट मैच यहीं खेला गया। पहले ये नामुमकिन था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है. ये मैच 'रॉयल ​​प्रीमियर लीग' का हिस्सा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग टीमें हिस्सा ले रही हैं."

"वाटर स्पोर्ट्स को और अधिक लोकप्रिय बनाना"

"दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा, वह था देश का पहला 'खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल' और वह भी श्रीनगर की डल झील में आयोजित हुआ. सचमुच, इस तरह के फेस्टिवल की मेजबानी के लिए यह एक विशेष स्थान है. इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और अधिक लोकप्रिय बनाना है. पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया. महिला एथलीट भी पीछे नहीं रहीं, उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर थी. मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहता हूं. मध्य प्रदेश को विशेष बधाई, जिसने सबसे अधिक पदक जीते, उसके बाद हरियाणा और ओडिशा का स्थान रहा."

यह एपिसोड पूरे आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जा रहा है. यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑनएयर मोबाइल ऐप और आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है.

हिंदी प्रसारण के बाद, आकाशवाणी कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा. 'मन की बात' ने अक्टूबर 2014 में शुरू होने के बाद से स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान), पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, और जमीनी स्तर पर नवाचार जैसे विविध और महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया है. इस कार्यक्रम ने इन मुद्दों को न केवल जनता के सामने लाया, बल्कि नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर जन आंदोलनों को जन्म दिया है.

Mann Ki Baat Programme, Mann Ki Baat 125th Edition, Prime Minister Modi Mann Ki Baat
