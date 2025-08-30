धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर से जब ईशा देओल 30 साल में मिली पहली बार, हेमा मालिनी की बेटी बोलीं- मैंने उन

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने फैंस का हर बार ध्यान खींचा है. हेमा मालिनी ने अपने अपने मेमोयर हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में अपनी प्रकाश कौर के साथ रिश्ते के बारे में बात की और बताया जब बड़ी बेटी ईशा देओल को फैमिली सिचुएशन के बारे में बता चला तो क्या हुआ था. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि देओल फैमिली की चर्चा तब शुरु हुई जब प्रकाश कौर का पुराना कमेंट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बी आदमी मेरे ऊपर हेमा मालिनी को चुनेगा.

मेमोयर में हेमा मालिनी ने कहा, वह कभी जुहू के पति के ओरिजनल हाउस में नहीं गई थी. जबकि उनका बंगला कुछ मीटर की दूरी पर है. हालांकि ईशा अपने पिता के घर पर गई हैं. जब उनके चाचा अजित बिमार पड़ गए थे. यह 30 साल में पहली बार हुआ था. तब वह प्रकाश कौर से मिली थीं. इसका जिक्र ईशा देओल ने किया और कहा, मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चली गई.

हेमा मालिनी ने अपनी कॉम्पिलिकेटेड फैमिली सेट अप पर ध्यान देते हुए प्राइवेसी का अनुरोध और यह कहा कि हर बात की पब्लिकली चर्चा नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. धरम जी ने जो कुछ भी मेरे और बेटी के लिए किया उससे मैं खुश हूं. उन्होंने पिता का रोल निभाया, जैसे हर पिता के लिए किया. मैं उससे खुश हूं.

ईशा देओल ने इसी बुक में बताया कि जब उन्हें पिता की दो वाइफ के बारे में पता चला था तो उनका कैसा रिएक्शन था. एक्ट्रेस ने कहा, "तो, तब मुझे समझ आया कि मेरी मां ने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक परिवार भी था. लेकिन सच कहूँ तो, मुझे इसका कभी बुरा नहीं लगा. आज तक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है. और मैं अपने माता-पिता को इसका पूरा श्रेय देती हूं कि उन्होंने हमें कभी असहज महसूस नहीं कराया."