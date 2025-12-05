विज्ञापन
IND vs SA: बिना एक रुपया खर्च किए कहां फ्री में देखें भारत और अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला 'करो मरो मुकाबला'?

फैंस लैपटॉप या अपने मोबाइल पर जियो-हॉटस्टार के माध्यम से इस मैच को देख सकते हैं. यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में उपलब्ध है. 

Rohit Sharma and Virat Kohli
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला विशाखापत्तनम में 6 दिसंबर को होगा
  • इस निर्णायक मैच में जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी और दोनों कप्तान दोपहर एक बजे टॉस करेंगे
  • मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला फाइनल मुकाबले की तरह है. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा. दोनों टीमों के कप्तान निर्णायक मुकाबले में टॉस के लिए दोपहर एक बजे मैदान में आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच दोपहर 1:30 बजे से देखने को मिलेगा. 

कहां उठा सकते हैं मैच का लुत्फ? 

क्रिकेट प्रेमी इस मैच का लुत्फ स्टेडियम में जाकर उठा सकते हैं. अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निराश ना हों. घर पर भी आप इस मैच का आनंद ले सकते हैं. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. फैंस यहां हिंदी और अंग्रेजी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का लुत्फ उठा सकते हैं. 

जियो-हॉटस्टार पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग

जिन फैंस के पास टीवी नहीं है. वह लैपटॉप या अपने मोबाइल पर जियो-हॉटस्टार के माध्यम से इस मैच को देख सकते हैं. यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में उपलब्ध रहेगी.

तीसरे वनडे के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन 

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह और 11 प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर और 11 लुंगी एनगिडी. 

