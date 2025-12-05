शमी को टीम इंडिया में क्यों नहीं मिल रहा है मौका? गंभीर और अगरकर की सोच गलत तो नहीं है

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने टीम प्रबंधन को निशाना बनाया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है, 'मोहम्मद शमी कहां हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें आखिर क्यों मौका नहीं मिल रहा है. मैं जानता हूं टीम के पास प्रसिद्ध कृष्णा हैं. वो अच्छे गेंदबाज हैं. मगर उन्हें अभी काफी कुछ सीखना होगा. आपके पास अच्छे गेंदबाज थे. मगर आपने उन्हें धीरे-धीरे बाहर का रास्ता दिखा दिया. हमें बुमराह के बिना भी मैच जीतने की कला सीखनी होगी.'

क्यों मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा है मौका?

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद शमी देश ही नहीं दुनिया भर के दिग्गज तेज गेंदबाजों में एक हैं. मगर बढ़ती उम्र और फिटनेस की समस्या ने चयनकर्ताओं को दूसरे गेंदबाजों की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है. अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर समय रहते युवाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं. यही वजह है कि शमी के साथ-साथ कई दिग्गज खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे युवाओं को टीम में मौका दिया जा रहा है.

वर्ल्ड कप 2027 तक 37 साल के हो जाएंगे शमी

मोहम्मद शमी की खबर लिखे जाने तक उम्र 35 साल और 93 दिन है. वर्ल्ड कप 2027 तक वह 37 साल के हो जाएंगे. इस उम्र में एक तेज गेंदबाज के तौर पर अपनी फिटनेस बनाए रखना एक खिलाड़ी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता है. शायद एक वजह यह भी है कि उन्हें भविष्य को देखते हुए टीम में मौका नहीं मिल रहा है. क्योंकि भारतीय टीम वनडे में अब सारे मैच वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खेल रही है.

