'नवाज शरीफ', कब तक करते रहेंगे मोहसिन नकवी ऐसी हरकतें? फिर से की ये गड़बड़, उड़ रहा है जमकर मजाक

पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार दोपहर को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर सरकार के आधिकारिक रुख पर चर्चा करने के लिए एक 'सार्थक' बैठक की.

'नवाज शरीफ', कब तक करते रहेंगे मोहसिन नकवी ऐसी हरकतें? फिर से की ये गड़बड़, उड़ रहा है जमकर मजाक
Mohsin Naqvi and Shehbaz Sharif
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर चर्चा की
  • बैठक के बाद नकवी ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम निर्णय जल्द लेने का संकेत दिया
  • अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार तक घोषित किए जाने की संभावना है
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Mens T20 World Cup 2026) में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी या नहीं? इस मसले पर सोमवार (26 जनवरी) को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) के साथ खास बातचीत की. जहां परिणाम सार्थक निकलकर सामने आया. बैठक के बाद नकवी ने घोषणा करते हुए बताया कि टूर्नामेंट में भागीदारी से संबंधित अंतिम निर्णय शुक्रवार (30 जनवरी) या अगले सोमवार (2 फरवरी) को लिया जाएगा. हालांकि, ऐलान करते दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नकवी से एक बड़ी चूक हो गई. उन्होंने गलती से वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम लिख दिया. जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. 

नकवी ने सुधार ली है गलती 

हालांकि, गलती का पता चलते ही मोहसिन नकवी ने सुधार कर लिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नकवी से कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को हर संभव सहायता प्रदान देनी चाहिए, जो हाल ही में सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. 

मोहसिन नकवी का शुरुआती पोस्ट

Latest and Breaking News on NDTV

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप ए में है पाकिस्तान 

पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 'ग्रुप ए' में रखा गया है. इसी ग्रुप में भारत, नामीबिया, यूएसए और नीदरलैंड की भी टीम शामिल है. 

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी.

पाकिस्तान हुआ बाहर तो युगांडा को मिलेगा मौका 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टीम बाहर होती है तो उनकी जगह पर आईसीसी युगांडा को मौका दे सकती है. इसके अलावा पाक टीम पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की भी संभावना है. 

