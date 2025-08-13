WI vs PAK: वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 202 रनों से हराया, बाबर से लेकर रिजवान तक, सबकी बत्ती हुई गुल

West Indies vs Pakistan, 3rd ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच के खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 12 अगस्त को तरौबा में खेला गया. जहां मेजबान टीम वेस्टइंडीज 202 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. आखिरी मुकाबले में मिली धमाकेदार जीत के साथ ही वह प्रतिष्ठित सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही. तरौबा में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शाई होप सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 94 गेंदों में 127.65 की स्ट्राइक की रेट से 120 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 10 चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

होप के अलावा वेस्टइंडीज की तरफ से आखिरी मुकाबले में जस्टिन ग्रीव्स का बल्ला भी खूब चला. 31 वर्षीय खिलाड़ी ने आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 24 गेंदों में 179.16 की स्ट्राइक रेट से 43 रनों की नाबाद तेज तर्रार पारी खेली. जिसके बदौलत कैरेबियन टीम 294 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही.

नसीम शाह और अबरार अहमद को मिली दो-दो सफलता

पाकिस्तान की तरफ से आखिरी वनडे मुकाबले में नसीम शाह और अबरार अहमद क्रमशः दो-दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा सैम अयूब और मोहम्मद नवाज के खाते में क्रमशः एक-एक विकेट आए.

92 रनों पर ढेर हो गई पाकिस्तान

वेस्टइंडीज की तरफ से जीत के लिए मिले 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तान की टीम 29.2 ओवरों में 92 रनों पर ढेर हो गई. ग्रीन टीम के घटिया बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैच के दौरान केवल तीन बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके. ये बल्लेबाज सलमान आगा (30), मोहम्मद नवाज (नाबाद 23) और हसन नवाज (13) थे. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए. जिसमें अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (09) के साथ-साथ कप्तान मोहम्मद रिजवान (00) का भी नाम शामिल है.

जेडेन सील्स का रहा जलवा

वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी में जेडेन सील्स का जलवा रहा. जिन्होंने अपने 7.2 ओवरों के स्पेल में महज 18 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक छह विकेट चटकाए. उनके अलावा गुडाकेश मोती के खाते में दो, जबकि रोस्टन चेज को एक सफलता हासिल हुई. अबरार अहमद (00) रन आउट हुए.

यह भी पढ़ें- 'इस बार कैमरून ग्रीन यह रिकॉर्ड बनाएंगे', अश्विन की ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी