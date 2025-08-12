'इस बार कैमरून ग्रीन यह रिकॉर्ड बनाएंगे', अश्विन की ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

साल 2024 से पहले तक इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी ऑलरॉउंडर हुआ करते थे. बेन स्टोक्स, सैम कुरैन और क्रिस मौरिस इसका उदाहरण हैं. और अब महान बॉलर और समीक्षक रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा है कि साल 2026 की मिनी ऑक्शन में भी कुछ ऐसा ही जा रहा है. और इस बार यह रिकॉर्ड कैमरून ग्रीन के नाम होगा.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'इस साल होने जा रही मिनी नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों का मिलना बहुत ही मुश्किल होगा. हो सकता है कि कुछ नए खिलाड़ियों को जगह मिल जाए, लेकिन सबसे महंगी बिक्री विदेशी खिलाड़ियों की होगी. किसी फ्रेंचाइजी का भारतीय खिलाड़ी को रिलीज करना एक जोखिम भरा फॉर्मूला है. इसलिए इस बार कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नीलामी में हिस्सा लेंगे.'

वैसे एक पहलू यह भी है कि दोनों कैमरून ग्रीन और बेन स्टोक्स मेगा ऑक्शन के दौरान चोटिल हो गए थे. लेकिन इस बार ये दोनों ही उपलब्ध रहेंगे. दोनों ही पहले सबसे महंगे खिलाड़ी का तमगा हासिल कर चुके हैं. कैमरून ग्रीन की बैटिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि बेन स्टोक्स ऑक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन अगर उनका नाम सूची में रहा, तो मोटी रकम मिलना तय है.

अश्विन ने कहा, 'आपके पास माइकल ओवन हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए तीन मैचों के लिए रिप्लेसमेट प्लेयर थे. फिर आपके पास कैमरून ग्रीन ऑक्शन में आने जा रहे हैं. और ये खिलाड़ी बड़ी मोटी रकम हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि ये विदेशी ऑलराउंडर हैं. सभी टीमों के लिए मिनी ऑक्शन का गेम 25-30 करोड़ रुपये का होगा.'

अभी तक दो सीजन में खेले हैं कैमरून

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अभी तक दो सीजन में खेले हैं. मुंबई के लिए उन्होंने साल 2023 में 14 मैचों में 1 शतक और 2 पचासे, 50.22 के औसत से 452 रन बनाए. वहीं, अगले साल ग्रीन ने आरसीबी के लिए 13 मैचों में 31.88 के औसत से 255 रन बनाए. इस साल उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला और न ही अर्द्धशतक. आरसीबी के लिए खेलने के दौरान उनका औसत खासा गिर गया. मुंबई इंडियंस ने ग्रीन को साल 2023 में 17.50 करोड़ रुपये में खरीदा था और वह इस साल दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे.

