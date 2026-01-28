IND vs NZ, 4th T20I: गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में इतना फेरबदल क्यों करती है टीम इंडिया, कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद उठाया राज से पर्दा

Morne Morkel on Bowling Combination IND vs NZ 4th T20I: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में गेंदबाजों का ‘रोटेशन' केवल कार्यभार प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आगामी टी20 विश्व कप से पहले प्रतिद्वंद्वी टीमों को भारत के खिलाफ ठोस रणनीति बनाने से रोकना भी है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले में अलग-अलग गेंदबाजी संयोजनों को आजमाया है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अलग-अलग चरणों में विश्राम दिया गया.

मोर्कल ने यहां चौथे टी20 की पूर्व संध्या पर कहा, “हमारे पास ऐसे कई गेंदबाज़ हैं जो हर परिस्थिति में गेंदबाजी कर सकते हैं. विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हमारी सोच का एक हिस्सा अलग-अलग संयोजनों को आजमाने का था. हम नहीं चाहते कि टीमें हमारे खिलाफ तय योजना के साथ मैदान में आये. ''

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि फिलहाल हम यह काफी अच्छी तरह कर रहे हैं. अगर टीमें हमारे खिलाफ योजना बनाना भी चाहें, तो उन्हें यह नहीं पता होगा कि हम किस संयोजन के साथ उतरेंगे. हमारे लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को उन भूमिकाओं में मौका दिया जाए, ताकि वे उनमें सहज हो सकें.”

मोर्कल ने कहा कि इसके पीछे एक वजह भारत का टी20 विश्व कप कार्यक्रम भी है, जिसके तहत टीम को नयी दिल्ली, मुंबई और कोलंबो जैसी अलग-अलग परिस्थितियों में खेलना है.

दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज ने कहा, ‘‘मैच के दिन जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारी रणनीति अलग होंगी. लेकिन गेंदबाजी आक्रमण में विकल्प का होना हमारे लिए अच्छी स्थिति है.'' हम खिलाड़ियों का इस्तेमाल परिस्थितियों के मुताबिक करेंगे. हमें यह देखना होगा कि किस बल्लेबाज के खिलाफ कौन सा गेंदबाज सबसे प्रभावी रहेगा.''

मोर्कल ने कहा कि हरफनमौला अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की मौजूदगी से भारत को गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करने की सहूलियत मिलती है. हमारे लिए गेंदबाजों को साझेदारियां बनाना और उन्हें विश्व कप के लिए तैयार करना अहम है. हम चाहते हैं कि 15वें-16वें ओवर तक विरोधी टीम छह, सात या आठ विकेट गंवा दे. इसके लिए गेंदबाजी आक्रमण के साथ कैसे योजना बनाई जाए, यह महत्वपूर्ण होगा. हमारे पास 11 मैच विनर हैं और यह एक अच्छी स्थिति है.''

उन्होंने कहा, ‘‘हर खिलाड़ी में कोई न कोई ‘एक्स-फैक्टर (खूबी)' है. इसलिए हमारे लिए भूमिकाओं को लेकर साफ और स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी है. खिलाड़ियों को यह भी पता है कि इस टीम में अंतिम एकादश में जगह की कोई गारंटी नहीं है.''

नागपुर में पहले मैच के दौरान उंगली में चोट लगने के बाद मंगलवार को बिना किसी खास परेशानी के अभ्यास सत्र में गेंदबाजी करने वाले अक्षर की उपयोगिता पर मोर्कल ने कहा, “अक्षर के पास मैच के किसी भी चरण में गेंदबाजी करने की क्षमता है. हमें पता है कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है.”

उन्होंने टी20 विश्व कप से पहले हार्दिक पंड्या की फॉर्म को लेकर भी खुशी जताई. उन्होंने कहा, “इस सीरीज में हार्दिक गेंद से अपनी क्षमता दिखा रहे हैं. वह बेहद फिट नजर आ रहे हैं और उनका शरीर अच्छी स्थिति में है, जो हमारे लिए बड़ा बोनस है. हमारी मजबूत बल्लेबाजी के कारण इस सीरीज में उन्हें बल्ले से ज्यादा मौका नहीं मिला है. वह टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने पर पूरी तरह केंद्रित हैं. ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव होना हमारे लिए बहुत बड़ी सकारात्मक पहलू है.''

मोर्कल ने कहा कि उन्होंने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ अच्छा तालमेल बनाया है. उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं से ज्यादा वह बुमराह को मानसिक रूप से सहज रखने में मदद करते हैं.

मोर्कल ने कहा, “वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं, बेहद कुशल. लेकिन अंततः हर किसी को किसी से बात करने, दबाव साझा करने की जरूरत होती है. जब भी वह मैदान पर उतरते हैं, उन पर प्रदर्शन को लेकर काफी दबाव और अपेक्षाएं होती हैं. आखिरी ओवरों में मैच जीतने का दबाव और अधिक होता है.''