महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, बारामती में लैंडिंग के वक्त हुआ बड़ा हादसा

महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में अजित पवार के निधन की जानकारी भी सामने आ रही है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, विमान क्रैश-लैंडिंग करते ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें तीन यात्री और दो पायलट शामिल हैं. यह जानकारी DGCA के शुरुआती इनपुट के आधार पर सामने आई है, जिसने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए.

अजित पवार सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. जानकारी के अनुसार, विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे.

पवार समेत पांच की गई जान

जानकारी के मुताबिक विमान हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. इनमें 3 यात्री और 2 पायलट की मृत्यु हुई है. इसमें अजित पवार भी शामिल हैं. DGCA थोड़ी देर में इसका आधिकारिक ऐलान करेगा. बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टक्कर के बाद विमान में आग लग गई.

बारामती को रवाना होंगी सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार शरद पवार के आवास पर एक साथ हैं.

बारामती में आज प्रस्तावित थीं 4 सभाएं

आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामती के दौरे पर हैं, जहां उनकी चार महत्वपूर्ण प्रचार सभाएं आयोजित की गई हैं.

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, जब उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ. लैंडिंग के दौरान विमान असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ.