अब पोस्ट ऑफिस से भी कर सकेंगे शेयर बाजार में निवेश, इंडिया पोस्ट ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज से किया समझौता

अब आम लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे. डाक विभाग (India Post) ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SHSL) के साथ एक अहम समझौता किया है. इसका मकसद देशभर के लोगों को रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सेवाओं से जोड़ना है.
इस साझेदारी के तहत, चुने हुए पोस्ट ऑफिसों और आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर QR कोड और ऑनबोर्डिंग लिंक की मदद से लोग आसानी से निवेश सेवाओं तक पहुंच पाएंगे.
क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना
- म्यूचुअल फंड में निवेश
- आईपीओ में आवेदन
- अन्य निवेश प्रोडक्ट्स की जानकारी और सुविधा
'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक बड़ा कदम
डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल ने कहा कि यह कदम वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट का विशाल नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम अब पूंजी बाजार तक सुरक्षित पहुंच देगा.
वहीं, स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SHSL) के एमडी और सीईओ प्रभात कुमार दुबे ने इस पहल के लिए डाक विभाग के साथ जुड़ने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि कंपनी देशभर में पारदर्शी और सुरक्षित निवेश सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
यह साझेदारी इंडिया पोस्ट को एक डिजिटल, नागरिक-केंद्रित सेवा संस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
