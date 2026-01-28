विज्ञापन
2 hours ago
नई दिल्ली:

Business News Latest Updates: आज,28 जनवरी 2026 का दिन निवेशकों और आम आदमी के लिए बेहद खास रहने वाला है. एक तरफ जहां शेयर बाजार (Sensex & Nifty) में हलचल देखने को मिल सकती है, वहीं रिकॉर्ड तोड़ते सोना और चांदी (Gold-Silver Rates) कीमतें सबको चौंका रहे हैं. साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ऐतिहासिक FTA डील ने लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए खुशखबरी दी है. भारत-EU FTA डील ने विदेशी लग्जरी कारों के दाम गिराने का रास्ता साफ कर दिया है.

 बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है . सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों से लेकर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 की हर बड़ी और काम की खबर के लिए हमारे साथ LIVE जुड़े रहें....

Jan 28, 2026 09:22 (IST)
Budget 2026 Expectations LIVE: क्या मिडिल क्लास को मिलेगी राहत? टैक्स छूट को लेकर ये 3 बड़ी उम्मीदें

Union Budget Income Tax Expectation Live:1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं. जानकारों का मानना है कि महंगाई को देखते हुए सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर सकती है. इसके अलावा, निवेशकों को लुभाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स छूट की सीमा को ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने की चर्चा है. साथ ही, स्वास्थ्य खर्चों के बढ़ते बोझ को देखते हुए Section 80D के तहत मिलने वाली छूट को नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में भी शामिल किए जाने की  संभावना है, जिससे मिडिल क्लास की 'टेक-होम सैलरी' में इजाफा हो सकता है.

Jan 28, 2026 09:13 (IST)
Live Business News Updates: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

Oil Price Update: बुधवार ,28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. जहाँ एक तरफ बेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, वहीं अमेरिकी तेल (WTI) की कीमतें हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रही हैं.Brent Crude की कीमत 6 सेंट या 0.1% गिरकर $67.51 प्रति बैरल पर आ गई है वहीं,अमेरिकी वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट क्रूड (WTI Crude) 4 सेंट यानी 0.1% की बढ़त के साथ $62.43 प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

Jan 28, 2026 09:07 (IST)
Gold Rate Live: ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार $5,200 के पार

अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की कीमतें आपको हैरान कर सकती हैं. ग्लोबल मार्केट में आज सोने की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बुधवार ,28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $5,200 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है.

इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में 20% से ज्यादा का उछाल आ चुका है.

हाजिर सोना (Spot Gold Price): 0.6% बढ़कर $5,219.97 पर पहुंच गया. इसने $5,224.95 का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर (All-time High) छुआ.

गोल्ड फ्यूचर्स: अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी 2.6% की जबरदस्त तेजी देखी गई और यह $5,216.80 पर ट्रेड कर रहा है.

Jan 28, 2026 09:00 (IST)
Stock Market Live Updates: आज इन शेयर्स पर रहेगी आज सबकी नजर

Stocks to Watch: अगर आप आज ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो इन 3 स्टॉक्स में हलचल तेज रह सकती है:

Marico: कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. टैक्स कटौती की वजह से मांग में जबरदस्त उछाल आया है.

Vodafone Idea: कंपनी का घाटा कम हुआ है. ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के 4G और 5G पर शिफ्ट होने से कंपनी की सेहत सुधर रही है.

Hindustan Zinc (Vedanta): वेदांता अपनी इस यूनिट में 1.59% हिस्सेदारी बेचेगी. इसका फ्लोर प्राइस ₹685 तय किया गया है, जो कल के बंद भाव से थोड़ा कम है.

Jan 28, 2026 08:58 (IST)
Share Market LIVE: शेयर बाजार में आज 'बंपर' ओपनिंग के संकेत! भारत-EU डील और ग्लोबल मार्केट ने भरा जोश

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार ,28 जनवरी को एक बार फिर तेजी के साथ खुलने के लिए तैयार है. Gift Nifty के रुझानों से साफ है कि बाजार कल की शानदार बढ़त को आज भी बरकरार रखेगा. सुबह 8:00 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 25,441 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी 50 में एक मजबूत शुरुआत की ओर इशारा है.

Jan 28, 2026 08:09 (IST)
Latest Business News: अब पोस्ट ऑफिस के जरिये शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ आसान

भारत सरकार के डाक विभाग (DoP) और स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके बाद अब देश के आम नागरिक अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे. इस साझेदारी का मकसद भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क और भरोसे का लाभ उठाकर आम लोगों की पूंजी बाजार (Capital Market) में भागीदारी बढ़ाना है.

इस समझौते के तहत, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में डिजिटल लिंक और क्यूआर कोड (QR Code) की सुविधा मिलेगी, जिसके जरिए नागरिक आसानी से:

- डीमैट (Demat) और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकेंगे.

- म्यूचुअल फंड और आईपीओ (IPO) में पैसा निवेश कर पाएंगे.

- अन्य वित्तीय उत्पादों और निवेश विकल्पों का लाभ उठा सकेंगे.

Jan 28, 2026 07:55 (IST)
Budget 2026 LIVE: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, Economic Survey पर रहेगी नजर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. खास बात यह है कि इस बार 1 फरवरी को रविवार है. इससे पहले 29 जनवरी को संसद में 'इकोनॉमिक सर्वे' (आर्थिक सर्वेक्षण) पेश किया जाएगा. यह रिपोर्ट पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था के हालात का पूरा ब्योरा देती है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत की विकास दर कैसी रही है और आने वाले समय में सरकार किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है. 

