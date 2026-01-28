Business News Latest Updates: आज,28 जनवरी 2026 का दिन निवेशकों और आम आदमी के लिए बेहद खास रहने वाला है. एक तरफ जहां शेयर बाजार (Sensex & Nifty) में हलचल देखने को मिल सकती है, वहीं रिकॉर्ड तोड़ते सोना और चांदी (Gold-Silver Rates) कीमतें सबको चौंका रहे हैं. साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ऐतिहासिक FTA डील ने लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए खुशखबरी दी है. भारत-EU FTA डील ने विदेशी लग्जरी कारों के दाम गिराने का रास्ता साफ कर दिया है.

बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है . सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों से लेकर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 की हर बड़ी और काम की खबर के लिए हमारे साथ LIVE जुड़े रहें....