Most Bizarre Dismissal Of All Time ! वाइड गेंद पर बल्लेबाज हो गया हिट विकेट, शाई होप खुद पर नहीं कर पाए यकीन, Video

Shai Hope Hit Wicket video viral: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाते हैं (Funny cricket video). अब ऐसा ही कुछ सीपीएल में हुआ है, जब बल्लेबाज हिट विकेट हो गया. हिट विकेट होना एक आम बात है लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज इस बार हिट विकेट हुआ है, उसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. दरअसल, कैरेबियन प्रीमियर लीग में 17वें मैच में अमेज़न वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए जिसके बाद त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. अमेज़न वॉरियर्स के Akeal Hosein को मैच में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. Akeal Hosein ने मैच में तीन विकेट लिए थे. (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, 17th Match in CPL 2025)

इस मैच में अमेज़न वॉरियर्स के विकेटकीपर शाई होप अजब तरीके से हिट विकेट हो गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना अमेज़न वॉरियर्स की पारी के 14वें ओवर में हुई, जब तेज़ गेंदबाज़ टेरेंस हिंड्स ने अपनी शानदार गेंद पर होप को आउट कर दिया. ओवर की आखिरी गेंद पर होप ने वाइड गेंद पर स्विच-हिट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी लेकिन शॉट मारने के क्रम में बल्लेबाज का बल्ला स्टंप्स पर जा लगा. बल्लेबाज शाई होप अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पाए और गेंदबाज की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गया. इस वीडियो पर फैन्स के भी खूब सारे कमेंट आ रहे हैं.

एलेक्स हेल्स ने रचा इतिहास

अमेज़न वॉरियर्स की ओर से खेल रहे एलेक्स हेल्स ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. एलेक्स हेल्स का टी-20 क्रिकेट 14000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं और साथ ही टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि टी-20 में सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 455 पारी में 14562 रन बनाए हैं. वहीं, अब एलेक्स हेल्स के नाम 505 पारी में 14024 रन दर्ज हो गए हैं.

टी-20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most T20 Runs)

14,562 – क्रिस गेल (455 पारियां)

14,024* – एलेक्स हेल्स (505 पारियां)

14,012 – कीरोन पोलार्ड (634 पारियां)

13,595 – डेविड वार्नर (423 पारियां)

13,571 – शोएब मलिक (515 पारियां)

13,543 – विराट कोहली (397 पारियां)