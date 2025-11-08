कट शॉट, पुल शॉट... क्रिकेट को ऐसे किसी ने नहीं समझाया होगा, देखकर आपकी हंसी नहीं रूकेगी Viral Video

Funny Cricket Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कहा नहीं जा सकता है. अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स क्रिकेट के शॉट को अपने ही अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा है. यह वीडियो यू- ट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड कर रहा है. वीडियो में शख्स क्रिकेट में बल्लेबाजों की ओर से लगए जाने वाले शॉट को बड़े ही मजेदार अंदाज में एक्सप्लेन करता दिख रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकेगी.

यहां देखें वायरल वीडियो

यू- ट्य़ूब पर शेयर किए जाने के बाद से इस वीडियो को लगभग 75 हजार से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में, कई यूज़र्स ने कमेंट कर इस शख्स की तारीफ की है. एक यूज़र ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर गंभीर भी हैरत में हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "वो फ्लिक शॉट और पुल शॉट का तो तुमने बदनाम कर दिया भाई." एक और ने लिखा, कट और स्वीप मरने का स्टाइल कैज़ुअल है.

इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि. इस वीडियो को देखकर बीसीसीआई शख्स को खोज रही है. वीडियोे को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है.