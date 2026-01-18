विज्ञापन
Virat Kohli Angry viral Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है

Virat Kohli Angry: अचानक बीच मैदान पर गुस्सा हो गए विराट कोहली, जानें क्या है मामला
Virat Kohli, IND vs NZ: कोहली खुद से ही हुए गुस्सा
  • विराट कोहली को आधुनिक क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है.
  • इंदौर में तीसरे वनडे मैच में कोहली ने फील्डिंग के दौरान गेंद नहीं पकड़ पाने पर खुद से गुस्सा जताया था
  • तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था
India vs New Zealand: विराट कोहली को आधुनिक क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है .इसमें कोई शक नहीं है. कोहली एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो मैदान पर हो या मैदान के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं. मैदान पर जब कोहली बल्लेबाजी करते हैं तो कई रिकॉर्ड बनाते हैं तो वहीं, फील्डिंग भी करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं. जिससे फैन्स का मनोरंजन हो सके. ऐसे में अब इंदौर में तीसरे वनडे में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, फील्डिंग करने के दौरान विराट कोहली गेंद को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाए जिसके बाद किंग कोहली खुद से गुस्सा हो गए. कोहली ने अपने गुस्से का इजहार भी किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

वहीं, तीसरे वनडे की बात करें तोभारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. यह इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला है क्योंकि अभी तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है. भारतीय टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह को बुलाया गया है.

बता दें कि दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी.  इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया.

(भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स

